La Secretaría de Economía , Lotería Nacional y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , con motivo de la celebración de los 49 años de la Revista del Consumidor, develaron el billete del Sorteo Superior Número 2865.

Este diseño reconoce las orientaciones sobre los derechos en favor de las y los consumidores, comparativas de precios y la promoción del consumo informado, responsable y saludable.

En esta presentación participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón ; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón ; y el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz .

El secretario de Economía declaró que la Revista del Consumidor ha cumplido dos funciones: integridad y servicio público, porque con sus artículos se pueden construir espacios de integridad, defendiendo el interés público.

Por su parte, Olivia Salomón resaltó que con un billete conmemorativo se reconoce la labor de la Profeco, que ha demostrado bajo el liderazgo de Iván Escalante, que la justicia también se ejerce orientando, informando y cuidando las finanzas de las familias mexicanas. " Gracias por permitirnos celebrar este momento aquí, en la Secretaría de Economía, donde convergen las instituciones que trabajan por el bienestar de México ", dijo.

Lee también: Sheinbaum aseguró que disminución de homicidios es gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad

Expresó que en el gobierno, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la protección al consumidor es una política pública con sentido social, porque la actual Administración ha puesto nuevamente al centro de la economía a las personas, no a los intereses; al bienestar y no al lucro.

Salomón recordó que la Revista del Consumidor nació en noviembre de 1976 con la vocación de informar, orientar y empoderar al pueblo mexicano, y aseguró que, “ durante casi medio siglo ha sido una aliada del hogar y una guía del consumo responsable, publicando cientos de estudios de calidad que han ayudado a millones de familias a tomar decisiones informadas, a defender sus derechos y a distinguir entre el valor real de un producto y el brillo de la mercadotecnia ”.

Un billete que apoya el consumo responsable

Para el Sorteo Superior Número 2865 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas .

La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en la página oficial. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Te recomendamos: Asesinan a dos elementos de la Policía Vial en El Salto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF