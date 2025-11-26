Estos últimos días del mes de noviembre los beneficiaros de la Pensión Bienestar recibirán sus depósitos, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de los programas del Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.Según la información difundida por la propia secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, la dispersión de pagos terminará mañana jueves 27 de noviembre, para los siguientes programas:El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.Según el calendario compartido, para mañana reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "W", "X", "Y" y "Z".Aquí te compartimos el calendario completo:Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.*Con información de SUN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03