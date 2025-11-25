Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran estos últimos días de noviembre 2025

Estos son los últimos días en los que las y los beneficiaros de la Pensión Bienestar recibirán sus depósitos, incluyendo a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.Según la información del calendario difundido en redes sociales oficiales, la dispersión de pagos terminará este próximo jueves 27 de noviembre, para los siguientes programas:Es importante recordar, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.De acuerdo con el calendario compartido, para estos días reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "S" este 25 de noviembre, "T", "U" y "V" el 26 de noviembre y el último día, el 27 de noviembre reciben "W", "X", "Y" y "Z".Aquí te compartimos el calendario completo:Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.*Con información de SUN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV