Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran estos últimos días de noviembre 2025

Te compartimos quiénes recibirán su pago de la Pensión Mujeres Bienestar este 25, 26 y 27 de noviembre

Por: El Informador

De acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025. ESPECIAL / BANCO DEL BIENESTAR

De acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025. ESPECIAL / BANCO DEL BIENESTAR

Estos son los últimos días en los que las y los beneficiaros de la Pensión Bienestar recibirán sus depósitos, incluyendo a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información del calendario difundido en redes sociales oficiales, la dispersión de pagos terminará este próximo jueves 27 de noviembre, para los siguientes programas:

LEE: Gobierno de México lanza campaña nacional contra violencia sexual y digital

  • Pensión Mujeres Bienestar.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Es importante recordar, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago el 25, 26 y 27 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el calendario compartido, para estos días reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "S" este 25 de noviembre, "T", "U" y "V" el 26 de noviembre y el último día, el 27 de noviembre reciben "W", "X", "Y" y "Z".

Aquí te compartimos el calendario completo:

 ESPECIAL
ESPECIAL

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

Te puede interesar: ¿Cómo quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual en México?

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones