Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran estos últimos días de noviembre 2025

Estos son los últimos días en los que las y los beneficiaros de la Pensión Bienestar recibirán sus depósitos, incluyendo a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información del calendario difundido en redes sociales oficiales, la dispersión de pagos terminará este próximo jueves 27 de noviembre, para los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Es importante recordar, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago el 25, 26 y 27 de noviembre de 2025?

De acuerdo con el calendario compartido, para estos días reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "S" este 25 de noviembre, "T", "U" y "V" el 26 de noviembre y el último día, el 27 de noviembre reciben "W", "X", "Y" y "Z".

Aquí te compartimos el calendario completo:

ESPECIAL

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

