El Monto Transaccional de Usuario, mejor conocido como MTU, entró en vigor en México desde el pasado 1 de octubre, una medida impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que cambiará la forma en que se realizan transferencias electrónicas.

A través del MTU se busca prevenir fraudes y fortalecer la seguridad en las operaciones bancarias, haciendo que los usuarios establezcan un límite máximo en sus transacciones.

Este límite se puede configurar a través de las aplicaciones bancarias y le dará mayor control a los usuarios sobre las operaciones que se realizan en su banca electrónica.

Sin embargo, para quienes no sigan los parámetros establecidos para configurar el MTU, puede representar un limitante al momento de disponer de su dinero.

¿Qué cuentas no están obligadas a activar el MTU?

Para los usuarios que no establezcan su límite de transferencias bancarias, el banco asignará automáticamente un tope de 12,800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026.

Cabe destacar que instituciones bancarias como BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Banco Azteca e Inbursa, cuentan con una opción en el menú de su app para configurar su límite de operaciones. Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó que dicha medida no será aplicable en cuentas Nivel 1 (N1), que corresponden a cuentas para realizar operaciones limitadas y no se maneja gran cantidad de dinero.

Guía paso a paso para establecer el límite de transferencia bancaria en la app de BBVA

Para establecer tu límite de transferencias electrónicas en la app de BBVA, sigue estos pasos:

Te puede interesar: Gobierno de México lanza campaña nacional contra violencia sexual y digital

Abre la app de BBVA con tu usuario y contraseña.

Accede al menú que aparece del lado superior derecho de la pantalla.

Selecciona la opción de “Configuración”.

Ingresa al apartado que dice “Límite de operaciones”.

En la pantalla se verán tres apartados con cantidades que se pueden editar por operación, día o por mes.

Una vez que coloques las cantidades establecidas, selecciona “Guardar”.

Al finalizar la operación aparece un mensaje con la leyenda “Límite establecido con éxito”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV