SAT: ¿Qué contribuyentes serán auditados en 2026 y por qué?

Por más miedo que nos de el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la realidad es que no hay nada que temer si te mantienes al corriente con los pagos de impuestos , y emitiendo tus facturas correctamente. Esto ayuda a evitar problemas con la declaración anual, u otros trámites fiscales obligatorios.

Recientemente, el SAT dio a conocer una serie de cambios que entraron en vigor con la llegada del nuevo año, los cuales se enfocan en el combate a las facturas falsas, y buscan brindar una mayor certidumbre a los contribuyentes que tienen sus obligaciones fiscales en orden.

Dichas modificaciones aplican a personas físicas y morales , en especial en casos relacionados con la evasión de impuestos.

Para “tranquilizar” a los contribuyentes, el SAT aclaró que estos cambios no implican una prisión preventiva, ni el congelamiento de cuentas bancarias.

Estos son los cambios del SAT que entraron en vigor este 2026

En caso de que todavía queden dudas, a continuación te compartimos puntos clave en los nuevos cambios del SAT.

Combatir la evasión fiscal: Este no es un programa masivo contra contribuyentes cumplidos, sino que se pretende erradicar las evasiones fiscales.

Garantía y derecho de audiencia: El debido proceso cuenta con un derecho de audiencia, por lo que los contribuyentes no quedarán desprotegidos.

Garantía al interés fiscal: Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal conforme a su capacidad económica mediante billete de depósito, prenda, hipoteca, carta de crédito, fianza o embargo por la vía administrativa.

Facturas falsas: Estas no sólo serán aquellas totalmente inventadas, sino las que respaldan operaciones inexistentes o simuladas.

¿Quiénes serán auditados por el SAT en 2026?

Para evitar sustos, el SAT aclaró los criterios que se usarán para determinar qué contribuyentes serán auditados este año.

De acuerdo con la autoridad fiscales, el enfoque estará en detectar riesgos de incumplimiento en las obligaciones fiscales. Entre los principales indicadores de riesgo se encuentran:

Realizar operaciones con empresas factureras.

Registrar pérdidas fiscales de forma recurrente.

Simular o abusar de deducciones.

Obtener ingresos no declarados.

Abusar de estímulos fiscales.

Presentar inconsistencias entre importaciones y ventas.

Importar productos con precios por debajo del valor de mercado.

No pagar retenciones correspondientes a empleados.

Realizar operaciones con paraísos fiscales.

Solicitar devoluciones improcedentes.

Pagar una tasa efectiva de impuestos menor a la que corresponde.

