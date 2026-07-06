Pensión Bienestar 2026: ¿Cuál es el límite diario para retirar efectivo de tu tarjeta este julio?

Los pagos de la Pensión Bienestar del bimestre de julio-agosto iniciaron este lunes 6 de julio. Miles de beneficiarios acudirán al Banco del Bienestar más cercano para disponer de sus recursos. Sin embargo, muchos desconocen que el sistema bancario establece topes de seguridad para proteger los fondos otorgados por el Gobierno de México.

¿Cuánto dinero puedes sacar en el cajero?

Si decides utilizar los cajeros automáticos, la cantidad máxima permitida es de 12 mil pesos por operación. Este límite aplica para todos los usuarios que cuenten con saldo suficiente en su cuenta. En caso de requerir una suma mayor, deberás realizar movimientos adicionales en días distintos. Esta medida, respaldada por la Secretaría de Bienestar, busca prevenir fraudes y garantizar la disponibilidad de efectivo para todos.

¿Puedo retirar todo mi dinero de la Pensión Bienestar de una sola vez?

¿Qué pasa si necesitas retirar todo tu dinero de una sola vez? La mejor alternativa es acudir directamente a las ventanillas de cualquier sucursal oficial en tu localidad. Al presentarte en ventanilla con tu tarjeta y una identificación oficial vigente, como la credencial del INE, los ejecutivos te permitirán retirar el monto total sin las restricciones del cajero automático.

Cabe destacar que no es obligatorio retirar todo el saldo el mismo día en que se realiza el depósito bimestral, ya que funciona como una cuenta de ahorro. Además de los retiros en efectivo, puedes usar tu tarjeta del Bienestar para pagar directamente en supermercados, farmacias y cualquier establecimiento que cuente con una terminal bancaria.

¿Cómo cuidar tu Pensión Bienestar?

Para aprovechar al máximo tu plástico y evitar contratiempos, considera las siguientes recomendaciones prácticas al momento de administrar tus finanzas:

Paga directo: Usa tu tarjeta para compras diarias sin necesidad de efectivo.

Usa tu tarjeta para compras diarias sin necesidad de efectivo. Cero comisiones: Retira exclusivamente en cajeros del Banco del Bienestar .

Retira exclusivamente en cajeros del . Consulta sin salir: Llama al 800 900 2000 para revisar tu saldo desde casa.

Administrar correctamente tu pensión te brindará tranquilidad financiera. Mantente informado sobre las reglas de operación y protege tu patrimonio familiar evitando intermediarios o cajeros de otros bancos que cobran altas comisiones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS