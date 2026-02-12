Este jueves, la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó desde su página oficial que aumentó la producción anual de productos petrolíferos, que incluye gasolinas, diésel y turbosina, consolidando un camino estructural hacia productos de mayor valor agregado.

De acuerdo con las últimas estadísticas operativas de 2025, la elaboración total de productos petrolíferos alcanzó alrededor de 908 mil barriles diarios, su nivel más alto . Asimismo, alcanzó un proceso de crudo de 1.27 millones de barriles diarios.

Pemex declaró que con este resultado existen "avances tangibles hacia la soberanía energética impulsada por el Gobierno de México".

Turbosinas para Cuba

El pasado miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el Gobierno no ha suspendido —y todo parece indicar que no detendrá— los vuelos a Cuba; además, en alusión al apoyo que México mantiene con la isla del Caribe, reveló que los aviones de aquél país cargan turbosina desde la República Mexicana.

" Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido; ellos cargan su turbosina aquí en el país [México]. Es importante que se sepa ".

La turbosina es un combustible de aviación basado en queroseno, diseñado para motores de turbina de gas en aviones y helicópteros. Es una mezcla de aproximadamente 30 % queroseno y 70 % gasolina, con bajo punto de congelación. El precio del litro de esta sustancia va de los 9.4685 a los 13.1442 pesos.

Detalles del comunicado de Pemex

Durante el último año, los productos de alto valor como gasolina, diésel y turbosina registraron un crecimiento sostenido, con un incremento de 119 mil barriles diarios en la producción de destilados . Estos resultados fueron atribuidos por parte la empresa productiva del Estado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, cuya meta es alcanzar un procesamiento, en las refinerías, de un millón 560 mil barriles diarios de petróleo crudo.

Actualmente, el rendimiento de destilados de alto valor en las refinerías supera el 70 % del total refinado y continúa en aumento. La estrategia de Pemex se enfoca en alcanzar una proporción de hasta 80 % en la mezcla refinada en los próximos años, lo que permitirá producir más combustibles útiles y reducir progresivamente lo productos residuales.

Indicadores financieros positivos

Pemex declaró en su comunicado que el margen variable de refinación alcanzó un promedio anual en 2025 de 12 dólares por barril; asimismo, las ventas de gasolina, diésel y turbosina aumentaron de manera sostenida, con un incremento de julio a diciembre de casi 8 %, lo que equivale a 81 mil barriles diarios.

Estos datos son reforzados con las declaraciones del Gobierno de México del pasado 4 de febrero, cuando Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), informó que en 2025 Pemex logró reducir en 20 % su deuda total, un resultado que no se había registrado en años y que ya es reconocido a nivel internacional por los mercados financieros y las principales agencias calificadoras.

Ayuda para Cuba

En las últimas semanas, México ha declarado su disposición para enviar ayuda humanitaria y petróleo a Cuba, isla del Caribe que ha comenzado a experimentar una crisis energética luego de que Venezuela suspendiera el envío de crudo al país tras la detención de Nicolás Maduro el pasado mes de enero tras la intervención del ejército de Estados Unidos en el país de América Latina.

La Presidenta declaró el pasado lunes que México continuará con gestiones diplomáticas para retomar el envío de petróleo a la isla y para expresar su desacuerdo en foros internacionales .

"Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre", expresó.

