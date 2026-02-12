Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Habrá aumento en los pagos de febrero 2026?

En febrero, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez recibirán el depósito del primer pago de 2026, correspondiente al primer bimestre del año.

De acuerdo con el Gobierno Federal, para este año se cuenta con un presupuesto de más de 178 mil millones de pesos para las tres becas existentes: Beca Rita Cetina para la educación básica, la Beca Benito Juárez para nivel medio superior y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior.

La inversión representa un crecimiento acumulado de 216% respecto a 2019, con lo cual se ampliará la cobertura en todo el país, a fin de apoyar la permanencia escolar.

Con la implementación de los estudiantes de primarias públicas a la Beca Rita Cetina, este año se espera alcanzar los 22 millones de beneficiarios, desde dicho nivel educativo hasta educación superior.

¿De cuánto serán los pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en 2026?

De acuerdo con la página oficial de Programas para el Bienestar, las becas se mantienen sin modificaciones en los montos, aunque a partir de ese año se empezará a dar un apoyo económico a estudiantes de primaria y este mismo mes algunos beneficiarios recibirán pago triple.

La Beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de preparatoria y bachillerato, entregará pagos de mil 900 pesos cada bimestre, a excepción de los meses julio y agosto por el periodo vacacional de verano.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continuará para los estudiantes de instituciones prioritarias y para quienes más necesiten el apoyo económico, con pagos de 5 mil 800 pesos en cinco bimestres del año.

Por otro lado, la Beca Rita Cetina entregará a cada familia un apoyo económico de al menos mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), los nuevos beneficiarios del programa, que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero, recibirán este mes un pago triple, cuyo monto asciende a 5 mil 700 pesos.

El retraso en la entrega de los plásticos originó que algunos estudiantes se atrasaran en los pagos, por lo que este depósito tiene el objetivo de ponerlos al corriente. El "pago triple" corresponde a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre (pendientes) más enero-febrero (actual).

Esta semana comenzaron las asambleas informativas sobre la Beca Rita Cetina para que las familias puedan registrar a sus hijos de primaria en marzo próximo. A ellos se les ha prometido un único pago anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.

Hasta el momento, el calendario oficial de pagos no ha sido revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), por lo que se recomienda a los estudiantes estar al pendiente de sus redes oficiales.

MB

