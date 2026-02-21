IMSS: ¿Cuánto dura la vigencia del seguro tras quedarse sin trabajo?

Tener seguro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las mayores garantías para los trabajadores en nuestro país. Este beneficio no solo da acceso a servicios médicos para quienes están registrados formalmente en su empleo, sino que también incluye una serie de prestaciones que fortalecen la seguridad social del trabajador, así como de su familia. Entre estas se encuentra la posibilidad de asegurar a familiares directos, recibir incapacidades en caso de enfermedad, obtener licencias por maternidad, contar con pensión por retiro o invalidez y tener acceso a medicamentos. Además, estar afiliado es respaldo en caso de accidentes laborales, lo que es importante para mantener la tranquilidad y la estabilidad económica en situaciones imprevistas.

Entre las preguntas más frecuentes entre los trabajadores que se quedan sin empleo y que tienen que ver con su seguro del IMSS están: ¿durante cuánto tiempo pueden continuar recibiendo atención médica? ¿Cuánto dura la vigencia cuando se queda sin empleo?

No te pierdas: La alberca natural más grande del mundo que no está lejos de Guadalajara

Es importante tener claro que cuando un trabajador pierde su empleo, también es dado de baja del sistema del IMSS. No obstante, la vigencia del seguro no desaparece en ese momento. Existe un periodo durante el cual la persona puede seguir accediendo a los servicios médicos, lo que permite contar con tiempo para resolver su situación laboral sin quedar desprotegido.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, según el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, al momento de la baja, el extrabajador conserva el derecho a recibir atención médica durante un periodo de hasta ocho semanas. Este derecho aplica siempre y cuando la persona haya trabajado al menos ese mismo periodo de tiempo -o más- de forma continua e inmediata antes de la baja. Es decir, si el trabajador tenía una relación laboral vigente durante los últimos dos meses previos a quedar desempleado, podrá seguir utilizando los servicios médicos del IMSS durante las siguientes ocho semanas.

Este beneficio también se extiende a los miembros de su familia que hayan sido dados de alta. Es decir, si el trabajador registró a su pareja, hijos u otros familiares en su seguro, ellos también conservarán el derecho a recibir atención médica durante ese mismo periodo posterior a la baja.

ESPECIAL / IMSS

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF