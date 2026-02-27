Este último viernes de mes, el superpeso cae en el inicio de las operaciones ante un dólar "fortachón". El precio del dólar hoy 27 de febrero de 2026 se ubica en 17.23 pesos por unidad, con una variación de +0.03 pesos, equivalente a un avance de 0.21% frente al cierre de ayer jueves.

De acuerdo con la cotización del par USDMXN, el dólar estadounidense abrió en 17.20 pesos, el mismo nivel que el cierre anterior, y se mueve dentro de un rango diario de 17.19 a 17.20 pesos.

El movimiento reportado por el medio financiero Bloomberg refleja una ligera presión sobre el peso mexicano en el último viernes de febrero, con el tipo de cambio mostrando un fortalecimiento del dólar en las primeras horas de esta jornada.

El ajuste al alza mantiene al dólar en niveles cercanos a los 17 pesos, aunque con una tendencia de recuperación en la sesión de este día.

En las últimas 52 semanas, el dólar ha registrado:

Un valor mínimo: 17.09 pesos

Y un máximo: 21.08 pesos

En lo que va del año, la variación acumulada es de -4.48%, mientras que a tasa anual el indicador muestra un retroceso de -16.04%.

El mercado cambiario, dice Bloomberg, continúa atento a factores económicos y financieros que puedan influir en el comportamiento del peso mexicano en el cierre del mes.

Tipo de cambio del dólar a peso mexicano hoy 27 de febrero de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.40 | 17.80

Banco Azteca | 17.00 | 17.79

BBVA | 16.34 | 17.47

Banorte | 16.00 | 17.55

Banamex | 16.68 | 17.64

Scotiabank | 15.10 | 18.70

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 27 de febrero de 2026 es de 17.1700 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

