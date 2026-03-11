¿A cuánto está el dólar HOY? El peso mexicano cede terreno en el amanecer de hoy miércoles 11 de marzo de 2026, pues registra una ligera pérdida frente al dólar. La divisa estadounidense se ubica en 17.61 pesos por unidad, de acuerdo con el último registro disponible del mercado cambiario, lo que representa un aumento de 0.01 pesos para el dólar, igual al 0.05% respecto al cierre de ayer martes.

Este movimiento muestra que el peso mexicano cede un poco en comparación con el 10 de marzo, luego de que ayer el dólar cerrara en 17.60 por billete verde.

Durante la jornada de hoy, el rango se ha ubicado entre 17.59 y 17.60 pesos, lo que refleja una variación mínima en la cotización de la moneda estadounidense frente a la moneda nacional.

Según datos del medio financiero Bloomberg, en el comportamiento anual del tipo de cambio, el dólar ha registrado variaciones más amplias frente a la moneda mexicana. El valor mínimo en las últimas 52 semanas fue de 17.09 pesos, mientras que el máximo fue de 21.08 por unidad.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 11 de marzo 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.60 | 18.10

Banco Azteca | 17.10 | 18.19

BBVA | 16.74 | 17.88

Banorte | 16.40 | 18.00

Banamex | 17.03 | 18.02

Scotiabank | 15.60 | 19.10

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del miércoles 11 de marzo 2026 es de 17.7687 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

