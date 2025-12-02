Liverpool: Horario oficial de la Venta Nocturna de diciembre 2025 y calendario de fechas

El horario oficial de la Venta Nocturna de diciembre 2025 de Liverpool ya está definido, junto con el calendario completo del evento, el cual se llevará a cabo muy pronto. Esta última edición del año es una de las campañas comerciales más importantes para los consumidores en México, sobre todo para quienes buscan adelantar sus compras de Navidad y Año Nuevo con descuentos, promociones y facilidades de pago.

La cadena departamental operará con un horario específico en tiendas físicas durante los días del evento. Conforme a la información de la marca en su página oficial, las promociones de la Venta Nocturna estarán disponibles entre las 11:00 y las 21:00 horas en sucursales de Liverpool. Sin embargo, la tienda mantendrá ofertas activas durante las 24 horas a través de la app Liverpool Pocket y en su sitio web oficial, lo que permite a todos los interesados acceder a los beneficios sin restricciones de horario.

ESPECIAL / LIVERPOOL

¿Qué días es la Venta Nocturna de Liverpool de diciembre?

El calendario de esta edición comprende tres días de actividades: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, un periodo en el que se ofrecerán a todos los clientes descuentos en tecnología, moda, línea blanca, juguetes, artículos para el hogar y una serie de categorías que suelen tener alta demanda durante la temporada de fin de año. Habrá meses sin intereses y beneficios especiales para usuarios de tarjetas Liverpool y Liverpool VISA.

Promociones especiales para nuevos clientes

Uno de los incentivos que destacan durante la Venta Nocturna es el descuento adicional de hasta 10% para quienes soliciten por primera vez una tarjeta departamental Liverpool o Liverpool VISA y realicen su primera compra durante la campaña. Este beneficio se aplica el mismo día del uso del nuevo plástico.

Asimismo, Liverpool mantendrá otra ventaja exclusiva para quienes realicen compras desde su app. Los usuarios que adquieran sus productos por primera vez a través de Liverpool Pocket podrán obtener un 5% de descuento extra utilizando el código POCKETMENOS5.

ESPECIAL / LIVERPOOL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF