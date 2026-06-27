¿Cómo funciona el VAR en una Copa del Mundo?

Actualmente, la Copa del Mundo de Norteamérica es el escenario principal de una revolución silenciosa pero contundente en el terreno de juego. La FIFA, trabajando en conjunto con la International Football Association Board (IFAB), decidió ampliar significativamente las facultades del Árbitro Asistente de Video (VAR) para garantizar una mayor justicia deportiva en cada enfrentamiento.

Desde el inicio del torneo en este mes de junio, los colegiados cuentan con herramientas tecnológicas inéditas que cambian por completo la dinámica tradicional del arbitraje. El presidente del organismo rector, Gianni Infantino, respaldó fuertemente estas modificaciones reglamentarias, las cuales buscan erradicar las pérdidas deliberadas de tiempo y los errores críticos que definen eliminatorias.

Nuevas facultades en la revisión de jugadas

A diferencia de las ediciones mundialistas anteriores, el sistema de videoarbitraje ahora puede intervenir directamente en la revisión de segundas tarjetas amarillas. Esta medida histórica evita expulsiones injustas si la amonestación previa al cartón rojo fue claramente errónea, protegiendo así la integridad táctica de los equipos durante los momentos de mayor tensión.

Además de las tarjetas, los árbitros de video tienen hoy la autoridad absoluta para corregir tiros de esquina que hayan sido mal sancionados, siempre y cuando la revisión sea inmediata. También pueden alertar al juez central sobre infracciones, bloqueos o agarrones cometidos por los atacantes justo antes de cobrar un balón parado.

El protocolo internacional mantiene su esencia original, pero perfecciona la corrección de los errores de identidad con una agilidad sin precedentes. Si el árbitro principal amonesta o expulsa al futbolista equivocado durante el fragor del partido, la cabina interviene en cuestión de segundos para reasignar la sanción disciplinaria sin detener el ritmo del juego.

Inteligencia artificial y avatares 3D

El aspecto visual y analítico también dio un salto cualitativo impresionante gracias a la implementación de inteligencia artificial de última generación. Cada jugador convocado fue escaneado previamente al torneo para generar avatares tridimensionales exactos, lo que permite a los oficiales recrear las jugadas polémicas desde cualquier ángulo posible con una precisión milimétrica.

También lee: Brasil inicia tratamiento gratuito con semaglutida para obesidad

Esta fascinante innovación digital complementa a la perfección la tecnología de fuera de juego semiautomatizado, agilizando las decisiones arbitrales que antes tomaban varios minutos de incertidumbre. Las recreaciones virtuales se proyectan casi de inmediato tanto en las pantallas gigantes de los estadios como en las transmisiones televisivas que llegan a nivel global.

El impacto en el tiempo efectivo de juego

El objetivo final de esta profunda metamorfosis tecnológica es aumentar drásticamente el tiempo neto de los encuentros y castigar severamente la especulación deportiva. Al combinar el renovado videoarbitraje con los nuevos cronómetros regresivos para saques de banda y portería, el fútbol moderno busca consolidarse como un espectáculo mucho más dinámico, fluido y totalmente transparente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR