El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a la población en esta temporada de Navidad y Año Nuevo a que, antes de comprar una bebida alcohólica, verifique su autenticidad a través de la etiqueta de control fiscal y sanitario, adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.Para reforzar las medidas de combate al contrabando y adulteración de bebidas alcohólicas, y evitar daños a la salud, el SAT pidió a la población identificar las características que las hacen auténticas.Por ley, los productores de estas bebidas deben de cumplir con ciertos requisitos como el contar con etiquetas fiscales y sanitarias adheridas o impresas en los envases de menos de cinco litros de capacidad."Las bebidas nacionales se identifican por el marbete color verde y las importadas por color vino. Desde el año 2018 a la fecha, se han impreso y entregado 4 mil 516 millones de marbetes".En ambas etiquetas debe haber un código QR, el cual redirecciona a un número de serie y folio, a través de los cuales se puede conocer el detalle de la producción, procedencia y el nombre del fabricante."La autoridad fiscal recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica".De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) los contribuyentes que fabrican, producen, comercializan e importan bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar esos marbetes, porque de no hacerlo o de cometerse alguna infracción, se les pondrán imponer multas de hasta 112 mil pesos, de acuerdo con el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación.