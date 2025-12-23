Bolsa Mexicana alcanza un nuevo máximo histórico impulsada por ganancias globales

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este martes un 1.26%, que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 65 mil 595.41 unidades, para registrar un nuevo máximo histórico en una jornada con avances a nivel mundial.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el lunes, cuando se ubicó en 64 mil 778.18 unidades.

"Los datos positivos del PIB de Estados Unidos elevaron a los índices a nivel global, impulsados por las emisoras del sector tecnológico", explicó la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 1.26% para ligar cuatro sesiones de avances y alcanzar un nuevo máximo histórico".

Con el alza de este día, el IPC acumula un rendimiento del 4.9% en las últimas cuatro jornadas.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, "32 de las 35 principales emisoras registraron ganancias en la sesión" y resaltó los avances de: Quálitas (+3.37%), Grupo Aeroportuario del Centro (+3.35%), Gentera (+3.16%), Grupo México (+2.62%), Genomma Lab (+2.48%) e Industrias Peñoles (+2.42%).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este lunes el índice mexicano registra un rendimiento acumulado en diciembre del +3.1% y en lo que va de 2025 del +32.5%.

"El IPC terminó la jornada del martes con una subida y extendió su racha positiva a cuatro sesiones, para apuntarse un nuevo máximo histórico", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.37% frente al dólar, al cotizar en 17.92 unidades por billete verde, frente a los 17.98 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 158.8 millones de títulos por un importe de 12.940 millones de pesos.

De las 644 firmas que cotizaron en la jornada, 294 terminaron con sus precios al alza, 328 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de hospitales Médica Sur (MÉDICA B), con el 5.06%; de la minera Autlán (AUTLÁN B), con el 4.34%, y de la aseguradora automotriz Quálitas (Q), con el 3.37%.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -14.88%; de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -5.81%, y de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el -2.8%.

