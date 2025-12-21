El aguinaldo es un derecho reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87, por lo que los trabajadores formales en México deberán recibirlo cada año antes de la fecha límite establecida.

Los empleadores están obligados a realizar el pago correspondiente a esta prestación antes del 20 de diciembre de cada año, y el monto debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el pago del aguinaldo si no me lo dan?

Pese a lo que indica la ley, la entrega del aguinaldo no siempre se cumple en tiempo y forma. Ante esta situación, el trabajador contará con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes el pago de este derecho.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en caso de incumplimiento, de manera completa o extemporánea, el patrón se hará acreedor a una multa, que va de 50 a 5 mil UMAs (Unidades de Medida y Actualización) por cada trabajador afectado.

Ante cualquier duda relacionada con el pago de este derecho, la dependencia ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica con la finalidad de realizar las acciones ordinarias y extraordinarias necesarias ante las autoridades del trabajo.

En la República Mexicana brinda sus servicios gratuitos en cualquiera de sus 47 representaciones o en los números telefónicos 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, además del correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Lee también: Nuevo CALENDARIO para realizar el cambio de placas en Jalisco en 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB