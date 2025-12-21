SAT: Quiénes tendrán rebaja en ISR en 2026 debido a la inflación

Las personas que obtienen ingresos como asalariados, trabajadores independientes o personas físicas verán una reducción en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de 2026. Este ajuste aplicará a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El cambio responde a un factor técnico previsto en la legislación fiscal. De acuerdo con el artículo 152 de la Ley del ISR, cuando la inflación acumulada supera el 10%, las tarifas del impuesto deben actualizarse. Bloomberg en Línea explica que este supuesto ya se cumplió, debido al comportamiento inflacionario registrado en los últimos años.

Con la publicación del índice inflacionario correspondiente a noviembre de 2025, se confirmó que la inflación acumulada desde la última actualización, realizada en noviembre de 2022, ya rebasó ese umbral.

“Recientemente se publicó el índice inflacionario de noviembre de 2025, donde ya la inflación acumulada, desde la última actualización que fue en noviembre de 2022, supera el 10%; eso quiere decir que se actualizarán las tarifas para el primero de enero de 2026”, señaló Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), durante una conferencia de prensa.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) respaldan este escenario, ya que la inflación acumulada en ese periodo alcanzó 13.21%, porcentaje que hace obligatorio y relevante el ajuste a las tarifas del ISR.

¿En qué se traduce esta modificación?

Las nuevas tablas elevan los límites de los rangos de ingresos, lo que reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto. En términos prácticos, esto significa que, con el mismo nivel de ingresos, el monto del ISR a pagar será menor.

El SAT dará a conocer las tarifas actualizadas a través del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, las cuales deberán publicarse a más tardar a finales de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

