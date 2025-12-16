Padrón de telefonía 2026: ¿cuánto costará y quién lo va a pagar?

Con el fin de reducir la incidencia de delitos de extorsión en el país, el gobierno federal aprobó el nuevo padrón de telefonía móvil, el cual entrará en vigor a partir del 9 de enero de 2026.

Sin embargo, y, aunque la iniciativa pretenda el "bien común", en la práctica esta podría afectar —más de lo que imaginamos—, a la economía mexicana. En esta nota te contamos todos los detalles.

Esto podría costar el nuevo padrón de telefonía de 2026

Según con datos de El Economista, el padrón de telefonía está valuado en 4 mil 53 millones 653 mil 389 pesos mexicanos, lo equivalente a 220 mil 70 millones de dólares, una cifra exorbitante que, primero será pagada por las compañías de telecom, para después ser cobrada al consumidor mexicano a través de sus planes de servicio.

Además, cabe mencionar que la cifra todavía se considera preliminar pues, de acuerdo con documentos gubernamentales, los montos pueden subir hasta los 4 mil 569 millones de pesos o, 249 millones de dólares.

Dicho esto, podrán esperarse alzas muy considerables en planes de servicio; o bien paquetes con menos datos móviles y fechas más cortas de vigencia, mientras, las compañías recuperan su capital.

¿Qué significa, como tal, el padrón de telefonía celular?

Significa que cada línea celular deberá estar asociada, de forma obligatoria, a una persona física o moral a través de su CURP y RFC. Concluir el registro no será una labor fácil pues, tan solo en marzo del año en curso, se contabilizaron alrededor de 156 millones de líneas celulares.

Recordemos que también se trata del segundo intento del Estado por impulsar una ley que combata el modus operandi del narcotráfico.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) fue el primer intento —fallido debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que violaba derechos a la privacidad, este terminó por ser suspendido en 2022—; tres años más tarde, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) correría con la misma suerte.

