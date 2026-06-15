Para Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), participar en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido una de las experiencias más importantes de su trayectoria profesional.

Además de encabezar la promoción nacional e internacional del destino, la OFVC colaboró en la organización de los Public Viewings instalados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En entrevista, Staufert repasa los orígenes de la candidatura tapatía, los desafíos enfrentados y el legado que dejará el torneo para la ciudad.

- ¿Cómo obtuvo Guadalajara la sede del Mundial?

- Fue una iniciativa impulsada por Jorge Vergara en coordinación con quien entonces era alcalde de Zapopan y hoy gobernador, Pablo Lemus, así como con Juan José Frangie, actual alcalde de Zapopan.

- ¿Qué papel jugó la OFVC?

- Nos correspondió elaborar el cuaderno de cargos o bidding book, requisito indispensable de la FIFA. Definimos cómo debía prepararse la ciudad y cuáles serían las aportaciones de cada participante.

- ¿Qué experiencias internacionales les ayudaron en la preparación?

- En 2022 viajamos a Qatar como observadores del Mundial. Ahí analizamos aspectos como hospedaje, movilidad, operación de estadios, centros de prensa y Fan Fest.

Fueron jornadas muy intensas, pero nos permitieron entender cómo funciona un Mundial desde dentro y adaptar esas experiencias a Guadalajara. También confirmamos que la ciudad tenía condiciones para ofrecer una experiencia con una identidad mexicana muy marcada.

- ¿Cuál fue la instrucción principal del gobernador?

- Que Guadalajara fuera la sede más mexicana del Mundial.

Nuestra promesa de marca es “Jalisco es México”, una idea que resume gran parte de la identidad nacional. Jalisco es origen de símbolos reconocidos internacionalmente como el tequila, el mariachi y la charrería.

- ¿Cómo lograron transmitir esa identidad?

- Se realizó un concurso creativo y la propuesta ganadora fue la desarrollada por Vértice, encabezada por Alejandro Sierra.

De ahí surgieron las intervenciones gráficas que hoy pueden verse en balones, edificios y espacios públicos.

- ¿Dónde promovieron a Guadalajara como sede mundialista?

- Participamos en distintos foros internacionales, entre ellos la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid.

Además, trabajamos con organismos internacionales especializados en turismo y reuniones, donde intercambiamos experiencias con otras ciudades sede. Paralelamente se desarrollaron acciones con hoteles, aeropuerto y operadores turísticos para preparar la recepción de visitantes.

- ¿Cuál consideras que fue el principal reto?

- Es el primer Mundial organizado por tres países y con 48 Selecciones participantes. Nunca se había realizado un torneo de estas dimensiones.

Las grandes distancias entre sedes representan un desafío logístico importante. A eso se suman factores internacionales que han afectado la industria turística, como los conflictos en Medio Oriente y el incremento en los costos de transportación aérea.

- ¿Hubo algún momento en que pensaron que podían perder la sede?

- No. Sí hubo momentos complejos, particularmente tras los hechos violentos ocurridos el 22 de febrero (el operativo contra Nemesio Oseguera), porque afectaron la percepción de la ciudad.

Lo sucedido fue amplificado fuera de México, pero tanto las autoridades locales y federales como la FIFA actuaron de manera responsable y nunca consideramos que existiera un riesgo real de perder la sede.

- ¿Cómo se encuentra actualmente la ocupación hotelera?

- La FIFA liberó los boletos relativamente tarde, por lo que el periodo de reservaciones fue corto. Sin embargo, en las últimas semanas se registró un incremento importante.

Guadalajara cuenta con alrededor de 30 mil habitaciones de hotel y otras 15 mil disponibles en plataformas de hospedaje. Los establecimientos de mayor capacidad y con los servicios requeridos para este tipo de eventos prácticamente se encuentran llenos.

- ¿Qué opina sobre el aumento de tarifas?

- Las tarifas responden a las condiciones del mercado. Después de los acontecimientos de febrero hubo una baja considerable, pero posteriormente comenzaron a estabilizarse.

Actualmente existe una amplia oferta para distintos presupuestos y cada visitante puede elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

- ¿Cuál será el legado del Mundial para Guadalajara?

- El Mundial impulsó obras de infraestructura que permanecerán mucho después de que concluya el torneo. El aeropuerto recibió inversiones importantes, se avanzó en la conectividad con transporte público y se mejoraron accesos estratégicos para la ciudad. También hubo intervenciones en municipios como Tlaquepaque y Tonalá.

Todo ello contribuirá a mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad internacional y elevar la competitividad de Guadalajara como destino turístico y de negocios.

Además, la promoción internacional obtenida y la experiencia organizativa fortalecerán el posicionamiento de la ciudad para atraer futuros eventos de gran escala.

- ¿Se siente satisfecho con los resultados?

- Sí. Estoy convencido de que tuvimos un desempeño sobresaliente porque logramos construir acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada y organismos como la OFVC.

La capacidad de diálogo y coordinación fue una de las principales fortalezas de Guadalajara durante todo el proceso.

Espacios dedicados al Mundial

FIFA Fan Festival Guadalajara (Centro Histórico)

Plaza de la Liberación (sede principal)

Plaza de Armas

Plaza Fundadores

Plaza Guadalajara

Paseo Fray Antonio Alcalde

Rotonda de los Jaliscienses Ilustres

Entorno del Teatro Degollado

Eventos asociados al Mundial

Glorieta La Minerva (conciertos y celebraciones masivas)

Zapopan

Plaza de las Américas (Public Viewing)

Auditorio Benito Juárez

Conjunto Santander de Artes Escénicas

CT