Mujeres productoras de pitayas de los municipios de Techaluta de Montenegro y Amacueca, crearon varios productos con la tradicional fruta de Jalisco.

Las emprendedoras buscaron darle un valor agregado a la pitaya y comenzaron a elaborar diferentes productos como perfume, labial, crema de noche, contorno de ojos, protector solar y un licor tradicional.

Se trata de las productoras Claudia Preciado y Perla Pinto quienes buscan que con el desarrollo de productos derivados se fortalezca la economía local y generen nuevas oportunidades para las familias productoras.

“Yo creo que esto es una buena opción porque en años anteriores desperdiciábamos muchísima pitaya, entonces decidimos lanzar estos productos. La gente se sorprende porque muchos lo habían intentado, pero nadie lo había logrado, entonces esperamos que no se desaproveche este fruto tan preciado porque se requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de los productores, y a veces se tenía que tirar y desperdiciar”, comentó Perla Pinto.

Este año lograron la recolección de la fruta para diferentes proyectos que se tienen en puerta y que próximamente serán anunciados.

“Cabe mencionar que somos las primeras en lograr la alianza entre los dos municipios y las pioneras en hacer deshidratado de pitaya y colágeno hidrolizado de pitaya, logrando encapsular la misma pulpa para que se pueda conservar”, añadió Preciado.

Claudia Preciado, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) en Techaluta de Montenegro, explicó que ambas comunidades producen alrededor de mil 878 toneladas de pitaya por temporada; sin embargo, una parte importante de la cosecha se pierde, debido a la rápida maduración del fruto y las dificultades para su comercialización.

Por ello, junto con Perla Pinto, regidora del PRI en Amacueca, impulsan un proyecto de transformación de la pitaya a través de la marca UNATTA, que permitan aprovechar mejor la producción y generar mayores ingresos para las familias de la región.

Las emprendedoras destacaron que este esfuerzo también busca abrir más espacios para las mujeres rurales, promoviendo el emprendimiento, la generación de empleo y el desarrollo económico de sus comunidades.

Actualmente en Jalisco se destinan alrededor de 380 hectáreas a la producción de pitaya, fruto que se comercializa desde abril hasta junio, cuando llegan las primeras lluvias.

“Fue una temporada diferente, empezó tarde, va a terminar pronto y no hubo sobreproducción, entonces el precio no bajó mucho. Lo más barato que nos pagaron fue cuatro a cinco pesos por kilo y este año el precio no fue tan bajo, debido a que no hubo tanta producción”, precisó Perla Pinto.

CT