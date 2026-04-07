La Copa Mundial de la FIFA 2026 generará una derrama económica total estimada en 6 mil 900 millones de pesos para Guadalajara, de acuerdo con un estudio de la firma de consultoría Deloitte México.

De acuerdo con el estudio, del total de la derrama económica esperada, 4 mil 39 millones de pesos serán de manera directa, mil 639 millones de forma indirecta y 2 mil 12 millones de impacto inducido .

El impacto positivo para Guadalajara por el Mundial 2026

La justa deportiva, que en Guadalajara contará con cuatro partidos, añadirá 0.37 puntos porcentuales al crecimiento de la economía de Jalisco durante el 2026, la cual se estima que se ubique entre el 1.88 a 2.26 por ciento .

Los sectores más beneficiados con el evento deportivo serán el de alojamiento, gastronomía, transporte, retail y autoservicio.

Según el reporte de la consultora, también se prevé la generación de 15 mil empleos temporales, de los cuales 9 mil 482 serán de manera directa y 3 mil 601 serán indirectos.

La concentración de la derrama económica en Guadalajara

Javier Kuan, socio director del Cluster Guadalajara de Deloitte México, explicó que la derrama económica se concentrará principalmente en los estadios, hoteles, restaurantes y Fan Fest.

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"También recordemos que esto tiene un periodo de tres años hacia atrás, ya generando derrama económica a través de las inversiones que se han generado para atender y recibir a todos los que van a estar atendiendo el evento a nivel mundial", precisó.

El impacto positivo para la economía mexicana

Daniel Zaga, economista en Jefe de Deloitte Spanish Latin America, explicó que, a nivel nacional, se prevé un impacto económico de 4 mil 50 millones de dólares, integrado tanto por la derrama directa generada por el Mundial como por las condiciones que posibilitan su realización.

" Estamos considerando que del crecimiento estimado de 1.4 % del PIB el impacto del Mundial será de 0.14 % ", precisó.

Explicó que durante el evento habrá un incremento en el consumo de la canasta mundialista como bebidas alcohólicas y no alcohólicas, botanas y alimentos.

"Esa canasta sube fuertemente; tenemos una gráfica donde comparamos que en el año del Mundial y años previos siempre hay un incremento bastante más grande este año", detalló.

Durante la presentación del reporte "Prepárate para el Mundial: Nuevas oportunidades para los negocios" también estuvieron presentes Carlos Villareal, socio líder de impuestos y servicios legales, y Antonio Silva, director de crecimiento.

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