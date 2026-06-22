¿Multa de 12 mil 800 pesos por no activar el MTU en tu app de banco? Esto es lo que debes saber

En las últimas semanas, afirmaciones en redes sociales han despertado la duda y el temor de usuarios de diferentes instituciones bancarias, pues supuestas noticias que se distribuyen en internet afirman que las personas que no fijen el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en sus aplicaciones de banco podrían recibir una multa de más de 12 mil pesos mexicanos. Ante la incertidumbre que esto ha generado, los bancos salieron a explicar la realidad de esta sanción.

El MTU o Monto Transaccional del Usuario es el nombre de una función que establece un límite de seguridad para las transferencias bancarias digitales. Dicha herramienta e stablece cuál es la cantidad máxima de dinero que una cuenta puede pasar a otra en la misma operación por medio de la banca digital.

La medida está disponible en todas las apps de bancos móviles desde el 1 de enero de 2026, pues se implementó como una orden federal para tratar de evitar fraudes y movimientos bancarios no autorizados por el titular de la cuenta.

Los bancos dieron aviso desde meses antes de que se instalara para que así todos los usuarios puedan fijar la cantidad máxima, ya que el MTU lo establece el propio usuario según sus necesidades. Sin embargo, la duda se instala en todos aquellos que no lo fijaron: ¿existe una multa por no determinar el MTU?

¿Hay multa por no fijar el MTU?

En los últimos días, cientos de personas se alarmaron al darse a conocer una versión que apuntaba que los usuarios que no fijaron el MTU tendrían una multa de 12 mil 800 pesos; no obstante, l os bancos informaron que esto es falso, ya que realmente no existe una multa por no completar este paso.

La confusión surgió debido a que la orden federal establece que todas las cuentas deben tener un límite, por lo que los bancos, a modo de regulación, establecieron la cantidad de 12 mil 800 pesos como máximo para todas aquellas personas que no fijaron su límite.

Es decir, que si por tu propia cuenta no seleccionaste la cantidad máxima de dinero que puedes mover en tu cuenta, el banco de forma automática asignó el límite de 12 mil 800 pesos.

Por este motivo, algunas personas han presentado complicaciones a la hora de realizar transferencias superiores a esta cantidad, ya que sin saberlo tienen un límite establecido.

En caso de que te hayas enfrentado a este problema o quieras modificar la cantidad máxima, puedes hacerlo en cualquier momento, ya que no hay restricciones; simplemente es una medida para que todos cuenten con un límite y cumplan con lo establecido por la ley.

¿Cómo cambiar el MTU desde la app del banco?

Cambiar el MTU es muy fácil, pero dependerá del banco al que estés afiliado; sin embargo, la mayoría maneja un procedimiento bastante similar que se realiza desde su aplicación. Los pasos habituales suelen ser:

Ingresar a la aplicación bancaria.

Acceder al menú de configuración o ajustes.

Buscar la sección de límites de operaciones.

Definir el monto máximo por operación o por día.

Confirmar los cambios mediante un código de seguridad.

El límite se puede cambiar todas las veces que lo necesites para ajustarlo a tus hábitos y necesidades financieras.

Aunque no existe una multa como tal por no fijarlo, en caso de quedarse con el MTU establecido por el banco sí puede traer complicaciones en algunas operaciones, especialmente para las personas que realizan movimientos frecuentes superiores al monto definido, por lo que se recomienda configurarlo y ajustarlo a tus movimientos.

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