En México, el uso de tarjetas de débito sigue generando dudas entre los usuarios, especialmente cuando se trata de depósitos en efectivo o movimientos con cantidades altas.

Una de las preguntas más comunes en 2026 es si existe un límite de dinero que se puede tener en la cuenta sin problemas con el SAT. La respuesta corta: no hay un tope de saldo, pero sí reglas sobre los movimientos.

¿El SAT pone un límite al dinero en tu tarjeta de débito?

En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no establece un monto máximo de dinero que puedas tener en tu tarjeta de débito. Es decir, puedes acumular el saldo que quieras sin que eso, por sí solo, genere una sanción.

Sin embargo, el punto clave no es cuánto tienes, sino de dónde viene el dinero.

Depósitos en efectivo: lo que sí observa el SAT

Los bancos están obligados a reportar los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales. Este aviso no significa automáticamente que haya un problema fiscal, pero sí puede activar una revisión.

En caso de que la autoridad lo solicite, el usuario puede tener que demostrar el origen del dinero con documentos como recibos, facturas o comprobantes de ingresos.

¿Qué pasa si deposito más de 15 mil pesos?

No hay motivo de preocupación si el dinero está bien respaldado. Si los depósitos provienen de salario, honorarios, ventas facturadas o ahorros previamente declarados, no hay inconveniente ante el SAT.

Los problemas aparecen cuando no se puede justificar el origen del dinero, ya que la autoridad podría considerarlo un ingreso no declarado y aplicar requerimientos, recargos o incluso sanciones.

Límites de depósito según el tipo de tarjeta en 2026

Aunque el SAT no fija restricciones de saldo, los bancos sí establecen límites mensuales dependiendo del tipo de cuenta o tarjeta:

Tarjetas Nivel 1 : pensadas para operaciones básicas, con un límite aproximado de 5 mil 700 pesos al mes.

: pensadas para operaciones básicas, con un límite aproximado de Tarjetas Nivel 2: permiten mayor actividad financiera, con un tope cercano a 22 mil 800 pesos mensuales.

permiten mayor actividad financiera, con un tope cercano a Tarjetas Nivel 3: orientadas a usuarios con ingresos más altos, con límite aproximado de 76 mil pesos al mes.

orientadas a usuarios con ingresos más altos, con límite aproximado de Tarjetas Nivel 4: sin un límite fijo de depósitos, aunque el banco puede ajustar restricciones según el perfil del cliente.

Tener dinero en tu tarjeta de débito no es un problema para el SAT en 2026. Lo importante es que los movimientos estén respaldados y que puedas comprobar el origen de los recursos cuando sea necesario.

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AO

