Mujeres y PIB: La clave para que México sea más competitivo

Los datos sobre el emprendimiento de las mujeres en México revela que la gran mayoría lo hace en la informidad.

México será un país más competitivo cuando haya mayor participación de mujeres en la fuerza laboral y cierre la brecha de género, afirmó Fernanda García, directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Explicó que, al menos, 79% de las mujeres que no son parte de la economía remunerada se debe a que no tienen cómo delegar los cuidados .

"Este país se sostiene en una red de cuidados familiar, integrada por madres, abuelas, vecinas y hermanas", dijo en entrevista.

"Tener un sistema de cuidados es fundamental y para eso también necesitamos al sector privado. Requerimos instituciones encargadas, presupuesto e infraestructura. Ofrecer flexibilidad laboral es importante", indicó.

Desde su trinchera, tiene proyectos clave a corto plazo, como el futuro de la educación, en el que busca enfocarse en analizar el talento que genera el país y, a la vez, evaluar qué necesita el mercado.

"El tema de las emprendedoras nos importa, porque una de cada cuatro mujeres en el país emprende, la mayoría en la informalidad. Entonces tenemos un proyecto enfocado en esto".

Resaltó que las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo al trabajo no remunerado y que sólo 3% lideran empresas desde la dirección general .

"Visibilizar el problema permite reconocerlo y dimensionarlo para atenderlo. Estas brechas han existido y muchas pensamos que es aislado y solo nos pasa a nosotras, pero no: son millones las que viven esto todos los días".

Las mujeres y el PIB México

García hizo ver que, según cálculos del Imco, si la participación económica de las mujeres logra incrementarse, el Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2035 puede ser casi 7 billones de pesos mayor que si continúa la tendencia actual . Celebró que, por primera vez, una mujer sea Presidenta de la República, lo que, opina, propició cambios en prioridades de la agenda pública.

"Tener dos mujeres puntero en las campañas puso en la mesa temas como la violencia que viven las mujeres y el tema de los cuidados", destacó García y compartió que el Imco durante este año también estará focalizado en visibilizar la participación de las mujeres en compras públicas y temas de transparencia, tras la desaparición de órganos autónomos como el Inai.

"Las jóvenes nunca deben olvidarse de construir su autonomía económica, que es la capacidad de generar ingresos propios y suficientes para vivir y, lo más importante, que puedan tomar decisiones con libertad", subrayó.

La politóloga de 31 años pidió a las mujeres que busquen modelos a seguir y que se tomen el tiempo de meditar hacia dónde quieren encaminarse.

