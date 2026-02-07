SAT: ¿Quién bloquea transferencias que sobrepasan el MTU?

En materia de finanzas, en este 2026, ha surgido últimamente una duda muy común entre los usuarios en los bancos en México: ¿Es el SAT quien bloquea los pagos cuando se supera el MTU? La respuesta para aquellos interesados en conocer todo sobre el Monto Transaccional del Usuario es no. Ahora te lo explicamos quién lo hace y aclaramos algunas de tus dudas.El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una medida de seguridad obligatoria implementada por la CNBV desde el año pasado, y por los bancos desde el 1 de enero de 2026. Su función es poner un tope a lo que se puede transferir por operación para evitar que, en caso de hackeo, vacíen una cuenta.Si se intenta enviar más dinero del límite configurado en la app bancaria de un usuario (que por defecto suele ser de 12 mil 800 pesos), el banco rechazará la operación por seguridad. El SAT no interviene en este bloqueo inmediato.Para que los movimientos financieros fluyan sin contratiempos este año, sigue estas recomendaciones:Entonces, si tu transferencia fue rechazada, no te asustes con el SAT; lo más probable es que necesites entrar a tu banca móvil y ajustar tu configuración de seguridad MTU para autorizar montos mayores.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF