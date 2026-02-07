CFE: Este es el electrodoméstico que gasta más energía

Tras el inicio del Año Nuevo 2026, muchas familias en México buscan ajustar su presupuesto. Uno de los gastos más variables es la electricidad. Aunque solemos culpar a los focos encendidos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y organismos internacionales como Energy Star señalan a otros responsables directos de que un recibo de la luz se dispare.

El refrigerador: El gigante que nunca descansa

Según datos técnicos de la CFE, el refrigerador es uno de los mayores consumidores debido a su operación de 24 horas y es usualmente el que más energía gasta. Su motor trabaja constantemente para mantener la temperatura, y un mal uso (como abrir la puerta frecuentemente o tenerlo cerca de la estufa) puede elevar su gasto de forma dramática.

El verdadero culpable en zonas calurosas: El aire acondicionado

A pesar del peso del refrigerador, el aire acondicionado es el aparato que más energía demanda en total. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, un equipo de una tonelada usado 7 horas al día puede consumir 756 kWh al bimestre. Esto supera con creces cualquier otro aparato doméstico, explicando por qué los recibos se duplican en regiones con climas calurosos, por delante del refrigerador.

El "consumo fantasma": El enemigo invisible

Un factor que la mayoría ignora es el consumo fantasma. El Lawrence Berkeley National Laboratory advierte que los aparatos conectados, pero apagados (modo standby) representan hasta el 10% del gasto eléctrico anual.

Aparatos que debes desconectar ya:

Microondas (el reloj digital consume energía todo el día).

Cargadores de celular (si no están cargando, siguen gastando).

Televisores y consolas de videojuegos.

Computadoras portátiles.

Consejos rápidos de la CFE para ahorrar este 2026

Para evitar sorpresas en tu próximo recibo, aplica estos cambios inmediatos:

Ajusta el termostato: No fuerces al refrigerador o aire acondicionado a temperaturas extremas.

Limpia tu equipo: El polvo en el condensador del refrigerador hace que el motor trabaje el doble.

Iluminación LED: Sustituye los focos incandescentes; el ahorro es de hasta un 80% en ese rubro.

Usa regletas con interruptor: Así podrás apagar varios "vampiros energéticos" con un solo clic.

