Con la llegada de las olas de calor extremas a México, tu recibo de luz podría dispararse. Sin embargo, la CFE activó su subsidio de verano 2026, un descuento automático que aliviará tu bolsillo. Descubre si tu estado recibe este beneficio y cómo aprovecharlo hoy mismo.

Este apoyo gubernamental, diseñado para mitigar el impacto económico por el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores, beneficia a millones de hogares. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica esta medida anualmente durante los meses de mayor demanda energética en el país.

El descuento no requiere ningún trámite adicional, ya que se refleja de manera automática en los recibos de los usuarios domésticos. Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la empresa estatal determinan las zonas beneficiadas basándose en los promedios históricos de temperatura de cada localidad.

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Para que una comunidad califique a este beneficio, debe registrar temperaturas medias mínimas de 30 grados centígrados durante la temporada estival. Esto permite que las familias amplíen su rango de consumo eléctrico a un menor costo antes de pasar a tarifas más caras.

¿En qué estados aplica el descuento de la CFE?

El beneficio tarifario se concentra principalmente en las regiones del norte, occidente y sureste del territorio nacional. Entidades como Sonora, Sinaloa, Baja California y Nayarit son algunas de las principales beneficiadas debido a sus climas desérticos y tropicales extremos .

Además, el subsidio se extiende a otros estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo . En estas zonas, el uso de sistemas de enfriamiento no es un lujo, sino una necesidad básica de salud pública.

Las tarifas domésticas que reciben este ajuste son la 1C, 1D, 1E y la Tarifa 1F, siendo esta última la que otorga el mayor margen de consumo subsidiado. Los usuarios pueden verificar su clasificación directamente en la parte frontal de su recibo eléctrico.

¿Cuándo inicia y termina el subsidio de verano?

Para la mayor parte del país, el descuento entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2026 y se mantendrá activo durante seis meses. El periodo de facturación con tarifa subsidiada concluirá oficialmente el próximo 31 de octubre.

Sin embargo, existen excepciones importantes debido a las condiciones climáticas extremas que se adelantan en ciertas regiones. En el estado de Sonora, por ejemplo, el apoyo comenzó a aplicarse desde el 1 de abril gracias a acuerdos locales con el Gobierno federal.

Es fundamental que los consumidores revisen su ciclo de facturación, ya que el descuento se refleja a partir de la primera lectura que incluya días del periodo de verano. Si el apartado de subsidio aparece en ceros, podría indicar que el beneficio aún no inicia o se perdió.

Tips para no perder el beneficio y ahorrar energía

Mantener el subsidio requiere responsabilidad, ya que exceder los límites de consumo mensual puede reclasificar tu hogar en la temida Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Una vez en esta categoría, se pierde todo el apoyo gubernamental y los costos se multiplican drásticamente.

Para evitar sorpresas desagradables en tu factura y optimizar tu consumo eléctrico, los expertos recomiendan seguir una serie de prácticas eficientes en el hogar. A continuación, te presentamos una lista de tips rápidos que marcarán una gran diferencia al final del bimestre:

Ajustar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C.

Sellar puertas y ventanas para evitar fugas de aire frío.

Desconectar aparatos electrónicos que no estén en uso.

Dar mantenimiento preventivo a ventiladores y sistemas de clima.

Aprovechar la luz natural y sustituir los focos tradicionales por tecnología LED también contribuirá a mantener tu consumo dentro de los rangos subsidiados. Cuidar la energía durante esta temporada de calor es clave para proteger tu economía familiar y el medio ambiente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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