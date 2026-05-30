El próximo pago de la Pensión Bienestar entregará 6 mil 400 pesos a millones de adultos mayores, correspondientes al bimestre julio-agosto. La Secretaría de Bienestar realizará el depósito directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar durante las primeras semanas del séptimo mes del año.

Aunque el calendario oficial se publicará más adelante, los depósitos de la Pensión Bienestar iniciarán la primera semana de julio. El pago se realizará en orden alfabético, comenzando con las letras A, B y C, y pausando los fines de semana para mantenimiento del sistema bancario.

Miles de adultos mayores en todo el país están a la expectativa de este depósito. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha convertido en un pilar fundamental para la economía de muchas familias mexicanas, ayudando a cubrir gastos de alimentación, medicinas y servicios básicos.

Para este 2026, el monto oficial que reciben los beneficiarios es de 6 mil 400 pesos bimestrales. Este apoyo se entrega de manera directa y sin intermediarios, garantizando que el dinero llegue íntegro a quienes más lo necesitan a través de sus cuentas bancarias.

La Secretaría de Bienestar es la encargada de coordinar esta entrega masiva de recursos. Como ya es costumbre, el operativo de pago se realizará de forma escalonada durante las primeras semanas del mes de julio, buscando siempre la comodidad de los beneficiarios.

Otros programas del Bienestar que cobran en julio

Es importante destacar que los adultos mayores no son los únicos que recibirán su dinero en este periodo. El operativo de julio también incluye a otros sectores vulnerables protegidos por los programas sociales federales.

Por ejemplo, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años) recibirán su depósito correspondiente de 3 mil 100 pesos. Este programa de reciente creación sigue el mismo calendario alfabético.

Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad dispersará su apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales. Las madres trabajadoras también verán reflejado su recurso en las mismas fechas, consolidando la red de apoyo federal.

Los pagos de la Pensión Bienestar por programa

Pensión Bienestar para los Adultos Mayores | 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años) | 3 mil 100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad | 3 mil 300 pesos

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de julio 2026?

Aunque el calendario oficial se publica apenas unos días antes de iniciar el mes, podemos anticipar las fechas basándonos en los operativos anteriores.

Este sistema toma en cuenta la primera letra del apellido paterno del beneficiario. El objetivo principal es evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y proteger la integridad física de los adultos mayores frente a las altas temperaturas del verano.

Se espera que los depósitos comiencen a partir de la primera semana de julio de 2026. Las letras A, B y C suelen ser las primeras en ver reflejado su dinero en la cuenta, inaugurando el operativo bimestral.

El proceso continuará de lunes a viernes, pausando los fines de semana para el mantenimiento de los sistemas. Si tu apellido comienza con letras como la R, S, T o Z, tu pago estará programado para las últimas semanas del operativo mensual.

Es vital recordar que no es necesario acudir al banco antes de la fecha asignada. El dinero no se reflejará en tu cuenta hasta el día exacto que marque el calendario oficial publicado por las autoridades.

¿Qué hacer si no recibes tu depósito en julio?

En raras ocasiones, algunos beneficiarios pueden experimentar retrasos en su pago. Si el calendario oficial concluye y tus 6 mil 400 pesos no aparecen en la cuenta, hay pasos claros a seguir para resolver la situación.

Primero, verifica que tu tarjeta no esté vencida. Si el plástico expiró, deberás acudir a un módulo de rezagados para solicitar una reposición y poder acceder nuevamente a tus fondos.

Si tu tarjeta está vigente, comunícate a la Línea de Bienestar (800 639 4264). Los asesores telefónicos podrán revisar el estatus de tu cuenta en el padrón de beneficiarios y orientarte sobre el problema.

Recuerda que este programa es un derecho constitucional. El Gobierno de México garantiza que todos los adultos mayores inscritos recibirán su apoyo económico correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 sin excepción.

Mantente atento a los canales oficiales para conocer el calendario exacto en cuanto sea liberado. Estar bien informado es la mejor herramienta para cuidar tus finanzas personales y aprovechar al máximo tus beneficios.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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