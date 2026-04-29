Miércoles, 29 de Abril 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 29 de abril

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 29 de abril. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 29 de abril. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de abril de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 29 de abril de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 29 de abril por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Sandía Charleston $10.90 por kilo
  • Piña Miel $19.90 por kilo
  • Melón chino $19.90 por kilo
  • Tomate verde sin cáscara $19.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $24.90 por kilo
  • Cebolla blanca $29.90 por kilo
  • Toronja sangría $29.90 por kilo
  • Jícama $29.90 por kilo
  • Mamey $39.90 pesos por kilo
  • Guayaba $45.90 por kilo
  • Mango paraíso $35.90 por kilo
  • Lechuga romana $16.90 por pieza
  • Blueberry $39.90 por pieza
  • Brócoli $39.90 por kilo
  • Champiñón $89.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Papaya maradol $29.90 por kilo
  • Limón agrio con semilla a $39.90 por kilo
  • Manzana Ambrosia $39.90 por kilo
  • Elote blanco a $8.90 la pieza
  • Zanahoria $21.90 por kilo
  • Ciruela nubiana $98.50 por kilo
  • Apio $32.90 por kilo
  • Aguacate hass a $59.90 por kilo
  • Chayote sin espinas $6.90 por kilo
  • Naranja valencia a $19.90 pesos por kilo
  • Calabaza italiana $19.90 por kilo
  • Mango ataulfo a $29.90 por kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Tocino de cerdo ahumado $212.70 por kilo
  • Milanesa bola de res a $264.70 pesos por kilo
  • Filete de salmón a $399 pesos por kilo
  • Camarón mediano a $440 pesos por kilo

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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