Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 18 de marzo

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 18 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 18 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de marzo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 18 de marzo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 18 de marzo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Piña Miel $18.90 por kilo
  • Naranja valencia a $18.90 pesos por kilo
  • Papaya Maradol a $24.90 por kilo
  • Jitomate saladet a $24.90 por kilo
  • Sandía Charleston $18.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $29.90 por kilo
  • Melón chino a $29.90 por kilo
  • Jícama $32.90 pesos por kilo
  • Plátano macho $42.90 pesos por kilo
  • Guayaba $48.90 kg por kilo
  • Mamey $48.90 pesos por kilo
  • Toronja sangría $29.90 por kilo
  • Calabaza italiana $39.90 por kilo
  • Brócoli $39.90 pesos por kilo
  • Apio $39.90 por kilo
  • Manzana ambrosía $39.90 pesos por kilo
  • Durazno melocotón $49.90 por kilo
  • Nectarina a $49.90 por kilo
  • Papa blanca $49.90 por kilo
  • Zanahoria a $19.90 por kilo
  • Nopales $32.90 por kilo
  • Limón eureka a $49.90 pesos por kilo
  • Chile serrano $59.90 por kilo
  • Pimiento semáforo a $39.90 por pieza
  • Champiñón a granel $110 pesos por kilo
  • Lechuga romana a $21.90 por pieza
  • Cebolla blanca a $24.90 pesos por kilo
  • Mango ataulfo a $34.90 pesos por kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Aguacate hass por kilo a $49.90 pesos
  • Fresa a $69.90 por charola
  • Uva blanca sin semilla a $98.50 por kilo
  • Manzana red delicious a $39.90 por kilo

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Carnes, pollos y pescados

  • Aguja de res para cocido $154.70 pesos por kilo
  • Pierna y muslo de pollo sin piel $92.70 pesos por kilo
  • Filete de salmón a $399 pesos por kilo
  • Camarón mediano por kilo a $399 pesos

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