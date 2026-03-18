Starbucks: Disfruta de estos Frappuccinos a 49 pesos este 19 y 20 de marzo

Este jueves 19 y viernes 20 de marzo, atrévete a consentirte con algo dulce y refrescante sin tener que gastar demasiado, ya que Starbucks anunció que sus icónicos Frappuccinos estarán a tan solo 49 pesos mexicanos.

La popular cadena de cafeterías compartió con sus clientes la llegada de una de sus promociones más aclamadas y esperadas del año, la cual permitirá a muchas personas comprar su bebida favorita por solo una fracción de su precio original.

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A través de sus redes sociales, la empresa confirmó que, para premiar a sus clientes, darle la bienvenida a la primavera y aligerar los últimos días antes del fin de semana, varios de sus sabores de Frappuccino estarán casi a mitad de precio.

Así que, si eres fanático de la marca y te gustaría saber cómo puedes obtener tu bebida fría con descuento, a continuación te compartimos todo lo que necesitas saber de la promoción.

¿Cómo funciona la promoción de Starbucks?

De acuerdo con las bases de la promoción publicadas en su sitio web oficial, del 19 al 20 de marzo, todos los Frappuccinos en tamaño Alto tendrán un costo de tan solo 49 pesos mexicanos , con la posibilidad de aumentar el tamaño a Grande por únicamente 10 pesos adicionales.

Este precio estará disponible en los siguientes sabores de Frappuccino:

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña Coco Yogurt Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

Cabe destacar que cualquier modificación a la receta o ingrediente adicional se cobrará a precio regular , por lo que el costo de 49 pesos solo aplicará en bebidas sin cambios.

Además, se recomienda avisar al cajero que deseas aplicar la promoción antes de realizar el pago.

¿Hasta cuándo estará activa la promoción?

La promoción solo estará vigente durante los días señalados, desde la apertura de la sucursal hasta su cierre, por lo que podrás aprovechar el descuento en cualquier momento del día.

Es importante mencionar que no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. Sin embargo, no existe un límite de Frappuccinos que puedas comprar a este precio.

La oferta únicamente estará disponible en compras físicas en tienda o mediante la modalidad pick up. Los servicios a domicilio y las sucursales ubicadas en aeropuertos quedan fuera de la promoción.

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En caso de querer conocer más sobre los términos y condiciones, puedes consultar el sitio web oficial: https://www.starbucks.com.mx/

Si estabas esperando el momento perfecto para disfrutar tu Frappuccino favorito sin gastar de más, esta promoción es una gran oportunidad para hacerlo, ya sea solo o acompañado, y darle un toque refrescante a tus días de primavera.

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