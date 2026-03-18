Mañana jueves 19 de marzo, Dairy Queen celebra el Día del Cono Gratis regalando una unidad de 1 bola de 99 gramos en todas las sucursales de México con posibilidad de un cono por persona.Entonces, para conseguir un cono gratis, solo tendrás que presentarte en una de las sucursales de Dairy Queen de México y solicitar tu producto de regalo. Pero eso no es todo, la heladería te podría regalar hasta 1 año de conos gratis si participas en una dinámica dentro del Día del Cono Gratis. Así lo puedes conseguir:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB