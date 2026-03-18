Mañana jueves 19 de marzo, Dairy Queen celebra el Día del Cono Gratis regalando una unidad de 1 bola de 99 gramos en todas las sucursales de México con posibilidad de un cono por persona.

Entonces, para conseguir un cono gratis, solo tendrás que presentarte en una de las sucursales de Dairy Queen de México y solicitar tu producto de regalo. Pero eso no es todo, la heladería te podría regalar hasta 1 año de conos gratis si participas en una dinámica dentro del Día del Cono Gratis. Así lo puedes conseguir:

Sube un Reel a Instagram mostrando tu cono y tu experiencia

mostrando tu cono y tu experiencia Asegúrate de tener tu perfil público

Etiqueta a @dqmexico y usa las etiquetas #dairyqueen #diadelconogratis #elconomasviral

Los 5 Reels con más likes y comentarios ganarán un año de conos gratis. Los ganadores serán anunciados el lunes 23 de abril

ESPECIAL

Estas son las sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara para que vayas por tu Cono GRATIS en DQ

Av. Providencia #2910

Plaza Arboledas

Plaza Patria

Gran Terraza Oblatos

Av. Guadalupe #1162

Av. Abedules #264-A

La Gran Plaza

Plaza del Sol

Plaza Zapopan Centro

Plaza Pabellón

Av. Mariano Otero 408 Local C-303-A

Av. Patria #860

Plaza Galerías

Av. Adolfo López Mateos #5466 Local 17

Centro Comercial Ubika Calzada Norte #7195 Int. 2

Plaza Toscana Local 21

Av. La Rioja #245

Centro Comercial Punto Local LK 03

Centro Comercial Santa Anita Local 405

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OB