Miércoles, 18 de Marzo 2026

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¿Cómo conseguir tu cono GRATIS en Dariy Queen este jueves 19 de marzo?

El día de mañana, Dairy Queen celebra el Día del Cono Gratis 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así podrás conseguir un cono gratis el día de mañana en Dairy Queen. ESPECIAL / FACEBOOK Dairy Queen

Así podrás conseguir un cono gratis el día de mañana en Dairy Queen. ESPECIAL / FACEBOOK Dairy Queen

Mañana jueves 19 de marzo, Dairy Queen celebra el Día del Cono Gratis regalando una unidad de 1 bola de 99 gramos en todas las sucursales de México con posibilidad de un cono por persona.

Entonces, para conseguir un cono gratis, solo tendrás que presentarte en una de las sucursales de Dairy Queen de México y solicitar tu producto de regalo. Pero eso no es todo, la heladería te podría regalar hasta 1 año de conos gratis si participas en una dinámica dentro del Día del Cono Gratis. Así lo puedes conseguir:

  • Sube un Reel a Instagram mostrando tu cono y tu experiencia
  • Asegúrate de tener tu perfil público
  • Etiqueta a @dqmexico y usa las etiquetas #dairyqueen #diadelconogratis #elconomasviral
  • Los 5 Reels con más likes y comentarios ganarán un año de conos gratis. Los ganadores serán anunciados el lunes 23 de abril
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Estas son las sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara para que vayas por tu Cono GRATIS en DQ

  • Av. Providencia #2910
  • Plaza Arboledas
  • Plaza Patria
  • Gran Terraza Oblatos
  • Av. Guadalupe #1162
  • Av. Abedules #264-A
  • La Gran Plaza
  • Plaza del Sol
  • Plaza Zapopan Centro
  • Plaza Pabellón
  • Av. Mariano Otero 408 Local C-303-A
  • Av. Patria #860
  • Plaza Galerías
  • Av. Adolfo López Mateos #5466 Local 17
  • Centro Comercial Ubika Calzada Norte #7195 Int. 2
  • Plaza Toscana Local 21
  • Av. La Rioja #245
  • Centro Comercial Punto Local LK 03
  • Centro Comercial Santa Anita Local 405

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