Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de abril de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 15 de abril de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB