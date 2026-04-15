¿Qué pasará con el precio de la tortilla en México este 15 de abril?

A partir de este miércoles 15 de abril, los consumidores mexicanos podrían enfrentarse a un nuevo y duro golpe en su economía familiar. Representantes de la industria tortillera han anunciado un ajuste inminente en el costo de este alimento básico, generando preocupación en millones de hogares.

La noticia ha desatado una ola de confusión y debate a nivel nacional, pues mientras los productores afirman que el incremento es completamente necesario e irreversible, las autoridades federales tienen otros datos. Dependencias como la Profeco y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sostienen que no existen condiciones reales que justifiquen esta alza repentina.



¿Por qué los productores exigen este aumento hoy?

Según las declaraciones de Homero López García, actual presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, el sector arrastra un severo rezago en sus precios desde hace aproximadamente tres años. Este prolongado desfase ha provocado un déficit operativo del 16% que ya resulta insostenible para los pequeños y medianos negocios.

El líder gremial aclaró de manera contundente que el incremento no se debe únicamente al reciente ajuste en el costo de la harina de maíz. De hecho, explicó que este insumo representa apenas unos 25 centavos de impacto por kilo, por lo que el problema real radica en una acumulación histórica de gastos operativos.

Entre los múltiples factores que encarecen la cadena de producción destacan el aumento constante en los combustibles, las tarifas de energía eléctrica y el papel grado alimenticio. Además, de manera muy preocupante, las condiciones de inseguridad en diversas carreteras complican la logística, elevando drásticamente los costos de fletes y distribución.

¿De cuánto será el aumento y en dónde afectará más?

Es importante destacar que el ajuste no será uniforme en todo el territorio nacional, ya que dependerá de la región y de los costos de operación locales. Según las estimaciones del gremio, el incremento oscilará entre los dos y los cuatro pesos por kilogramo, aplicándose de forma gradual a partir del día de hoy.

De acuerdo con los registros recientes del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en zonas donde el kilo ya cuesta entre 26 y 28 pesos, el aumento será cercano a los dos pesos. Sin embargo, en aquellas regiones que mantenían precios más bajos, el golpe al bolsillo podría alcanzar los cuatro pesos de golpe.

En la Ciudad de México y el Estado de México, el precio promedio podría pasar de los 22 pesos actuales a rondar entre los 24 y 26 pesos. En marcado contraste, ciudades del norte del país o capitales como Guadalajara, Jalisco, podrían ver el kilo acercarse o superar fácilmente la barrera de los 30 a 32 pesos, dependiendo de la zona y la demanda.

La postura del Gobierno y qué debes hacer como consumidor

Ante este tenso panorama económico, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado tajantemente el aumento propuesto por los tortilleros. La mandataria argumentó que los precios internacionales y nacionales de los granos se mantienen estables, por lo que no hay ninguna razón válida para encarecer un producto vital de la canasta básica.

En respuesta a la presión de la industria, el Gobierno federal ha hecho un llamado enérgico a los comerciantes para evitar afectar injustificadamente a las familias mexicanas. Además, se han adelantado reuniones urgentes dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para contener cualquier espiral inflacionaria en los próximos días.

Para proteger tu presupuesto familiar durante esta etapa de incertidumbre y volatilidad de precios, te compartimos una lista de puntos clave y recomendaciones prácticas a tomar en cuenta al realizar tus compras diarias en tu tortillería de confianza.

Compara precios en diferentes tortillerías de tu colonia, ya que la competencia local puede ofrecerte mejores opciones.

Denuncia abusos ante la Profeco si detectas un aumento desproporcionado o injustificado.

Busca alternativas como adquirir masa en molinos locales para preparar tus propias tortillas en casa, esto reduce el costo.

Evita compras de pánico, adquiriendo solo lo necesario para el consumo diario sin fomentar la especulación.



Mantente siempre informado a través de canales oficiales y medios confiables para conocer el desenlace de este conflicto comercial. La situación seguirá en constante desarrollo tras las negociaciones entre el gobierno y los productores, definiendo el rumbo económico de millones de mesas mexicanas en este 2026.