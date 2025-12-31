SAT: estos son los datos que debe incluir tu factura de gastos médicos

Con miras a la Declaración Anual 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a las personas físicas cuáles son los requisitos indispensables que deben cumplir las facturas de gastos médicos para que puedan aplicarse como deducciones personales. Contar con un CFDI correcto es clave para evitar rechazos o inconsistencias al momento de presentar la declaración.De acuerdo con la información oficial, los comprobantes fiscales deben emitirse conforme a lineamientos específicos que permitan identificar al contribuyente, el tipo de servicio y la forma de pago utilizada.El SAT señala que el CFDI debe incluir, de manera correcta y completa, los siguientes elementos:Además, el comprobante debe detallar claramente el concepto del servicio, como honorarios médicos, dentales o gastos hospitalarios, así como el importe, subtotal y total.Para que el gasto sea deducible, el SAT establece claves específicas de uso del CFDI:Otro aspecto fundamental es el método de pago, el cual debe coincidir con el utilizado en la operación. Los métodos aceptados para deducir gastos médicos son:Los pagos en efectivo no son deducibles, aun cuando exista factura.Las personas físicas que pueden aplicar estas deducciones incluyen, entre otros, a quienes obtienen ingresos por:Sueldos y salarios o ingresos asimiladosEl SAT también recomienda verificar la clave del objeto de impuesto. En el caso de gastos médicos, debe indicarse:“02: Sí objeto de impuesto”En honorarios médicos y dentales, la clave debe aparecer como “Exento”, según corresponda al servicio.Finalmente, la autoridad fiscal subraya que la factura debe ser emitida por una persona con título profesional legalmente registrado, ya sea médico, dentista o especialista, para que el gasto pueda considerarse válido.Cumplir con estos requisitos permite que los gastos médicos sean reconocidos como deducciones personales y evita contratiempos durante la revisión de la Declaración Anual ante el SAT.Con información del SATBB