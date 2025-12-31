SAT: estos son los datos que debe incluir tu factura de gastos médicos

Con miras a la Declaración Anual 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a las personas físicas cuáles son los requisitos indispensables que deben cumplir las facturas de gastos médicos para que puedan aplicarse como deducciones personales. Contar con un CFDI correcto es clave para evitar rechazos o inconsistencias al momento de presentar la declaración.

De acuerdo con la información oficial, los comprobantes fiscales deben emitirse conforme a lineamientos específicos que permitan identificar al contribuyente, el tipo de servicio y la forma de pago utilizada.

Datos obligatorios en la factura de gastos médicos

El SAT señala que el CFDI debe incluir, de manera correcta y completa, los siguientes elementos:

RFC del emisor (quien presta el servicio médico).

Nombre del emisor.

RFC del receptor, que corresponde al contribuyente que hará la deducción.

Nombre del receptor.

Código postal del receptor.

Régimen fiscal del receptor.

Uso del CFDI, que debe corresponder al servicio médico recibido.

Folio fiscal.

Número de serie del CSD.

Código postal, fecha y hora de emisión.

Efecto del comprobante, que debe señalarse como “Ingreso”.

Régimen fiscal del emisor.

Además, el comprobante debe detallar claramente el concepto del servicio, como honorarios médicos, dentales o gastos hospitalarios, así como el importe, subtotal y total.

Uso correcto del CFDI según el servicio

Para que el gasto sea deducible, el SAT establece claves específicas de uso del CFDI:

D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.

Seleccionar una clave distinta puede provocar que la deducción no sea considerada en la declaración anual.

Método de pago: un punto clave

Otro aspecto fundamental es el método de pago, el cual debe coincidir con el utilizado en la operación. Los métodos aceptados para deducir gastos médicos son:

Cheque nominativo

Transferencia electrónica (incluye SPEI)

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Tarjeta de servicios

Los pagos en efectivo no son deducibles, aun cuando exista factura.

Régimen fiscal del contribuyente

Las personas físicas que pueden aplicar estas deducciones incluyen, entre otros, a quienes obtienen ingresos por:

Sueldos y salarios o ingresos asimilados

Arrendamiento

Actividades empresariales y profesionales

Enajenación o adquisición de bienes

Intereses

Dividendos

Plataformas tecnológicas

Obtención de premios

Otros ingresos

Revisión del objeto de impuesto

El SAT también recomienda verificar la clave del objeto de impuesto. En el caso de gastos médicos, debe indicarse:

“02: Sí objeto de impuesto”

En honorarios médicos y dentales, la clave debe aparecer como “Exento”, según corresponda al servicio.

�� Conoce qué información debes revisar en tu factura de gastos médicos para que puedas aplicarla correctamente en tus deducciones personales.



Consulta más información en el minisitio de #DeduccionesPersonales https://t.co/AAgb3TTwAW pic.twitter.com/WGjUeDHqI3— SATMX (@SATMX) December 22, 2025

Emisión por profesionales titulados

Finalmente, la autoridad fiscal subraya que la factura debe ser emitida por una persona con título profesional legalmente registrado, ya sea médico, dentista o especialista, para que el gasto pueda considerarse válido.

Cumplir con estos requisitos permite que los gastos médicos sean reconocidos como deducciones personales y evita contratiempos durante la revisión de la Declaración Anual ante el SAT.

Con información del SAT

BB