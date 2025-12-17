La confianza del consumidor mexicano aumentan en compras navideñas

Ha salido el reporte y estudio de las compras navideñas de 2025, por parte de Deloitte México, en el que se registró una mejora en la confianza del consumidor mexicano, pues se reveló que en comparación del año anterior 2024, el porcentaje de consumidores afirmaron estar mucho mejor, aumentando un 25%, siendo uno de los niveles más altos de Latinoamérica.

Los resultados del estudio revelaron que el 27% de los consumidores se sintieron “un poco mejor" en comparación de 2024, mientras que el grupo que lo percibe como “igual” tiene una ligera disminución y la tendencia general señala a un entorno con mayor estabilidad.

¿A qué se debe la confianza de los consumidores?

El documento señala que la mejora de ánimo está asociado al fortalecimiento del empleo formal, mejoras en el ingreso real y una inflación más contenida. En este contexto, el consumidor mexicano llega al cierre del año con un optimismo medido, pero superior al observado en otros países de la región, lo que se refleja en decisiones de gasto más estables y planeadas.

El estudio muestra que México y Perú encabezan la estabilidad del gasto navideño en Latinoamérica, con 51% de los consumidores que planea gastar lo mismo que en 2024.

En el caso mexicano, solo 20% prevé reducir su gasto, mientras que 29% anticipa incrementarlo. Dicho equilibrio refleja una mayor confianza financiera y una menor percepción de riesgo, apoyadas por la expansión del crédito formal, el acceso a esquemas omnicanal y la moderación de precios en categorías clave.

El estudio añade que las razones para gastar menos también muestran cambios, donde la preocupación por la situación laboral cae de 33% a 16%, mientras que aumenta la cautela macroeconómica a 26%.

Detalla que el patrón dominante no es el miedo, sino una prudencia racional. Entre quienes planean aumentar su gasto, las principales motivaciones se concentran en comprar más regalos con 26%, la renovación de productos con 21% y el gasto habitual con 21%.

¿Qué impulsó el consumo de las personas?

La estabilidad laboral se consolida como el factor más relevante para impulsar el consumo. Su importancia sube de 6% a 21%, reflejando una percepción más positiva del mercado de trabajo y un entorno macroeconómico más predecible.

Esto posiciona a México como uno de los mercados donde el empleo se convierte en un detonador real del consumo durante la temporada navideña.

En cuanto al calendario de compras, 2025 marca un cambio estratégico frente a 2024. Aunque el país lideraba las compras durante el Buen Fin y el Black Friday, la primera semana de diciembre se convirtió en el nuevo pico de consumo, al pasar de 19% a 39% de participación.

Las compras tardías y las realizadas el 24 de diciembre pierden peso, lo que indica una planificación más anticipada por parte de los consumidores.

El documento explicó que este giro responde a la intención de evitar saturaciones logísticas, asegurar disponibilidad de inventarios y aprovechar promociones tempranas. Además, refleja una mayor madurez omnicanal, en la que el comprador prioriza la conveniencia y el control frente a la improvisación, consolidando un patrón de consumo más eficiente y predecible.

Sobre el promedio de compras navideñas

Respecto a la cantidad y el valor de los regalos, el texto detalló que el comportamiento del consumidor mexicano se mantiene estable. El rango de 4 a 7 obsequios se consolida como el estándar: 32% compra entre 4 y 5 regalos y 21% adquiere entre 6 y 7, lo que refleja celebraciones familiares amplias y una fuerte carga social en estas fechas.

En términos de gasto, el ticket por regalo se distribuye principalmente entre 16 dólares y 50 dólares, con una preferencia por productos de valor medio, percibidos como accesibles y de buena calidad.

En el canal digital, México consolida su liderazgo en Latinoamérica. El segmento de compradores intensivos que realiza entre 51% y 75% de sus compras en línea crece de 7% a 18%, mientras que el rango de 21% a 50% se mantiene fuerte con 33%.

Este avance refleja la madurez del ecosistema omnicanal, la expansión logística y la mayor confianza en plataformas digitales, aunque persisten barreras como el temor a recibir productos incorrectos o dañados y el costo del envío.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR