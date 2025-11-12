Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Economía |

Buen Fin 2025: ¿Cómo encontrar vuelos baratos?

A continuación, te brindamos una lista de consejos a seguir al momento de realizar la compra de tu próxima parada vacacional

Por: El Informador

Es crucial leer la letra pequeña de cualquier oferta, ya que muchas tarifas económicas pueden no incluir cambios, cancelaciones o acumulación de puntos. Unsplash

La temporada de descuentos más esperada del año esta a punto de comenzar, esta nueva edición se llevará a cabo del jueves 13 hasta el lunes 17 de noviembre, la cual contará con grandes ofertas y promociones.

Si eres una persona que ama viajar o simplemente estás buscando salir de la rutina con una escapada, esta temporada puede ser ideal para ti, debido a que las aerolíneas contarán con algunos descuentos exclusivos, sin embargo, sabemos que conseguir el vuelo ideal al mejor precio, no es tarea sencilla, es por esto que a continuación te brindaremos una lista de consejos a seguir al momento de realizar compras de esta índole

Estrategias para lograr ahorrar al momento de conseguir vuelos

Flexibilidad y Búsqueda Inteligente

  • Sé flexible con las fechas y horarios: Cambiar las fechas de viaje por solo uno o dos días puede generar grandes ahorros. De igual manera, revisar distintas combinaciones de fecha y hora, y considerar los horarios menos populares (como madrugada o media mañana), puede llevar a ahorros significativos.
  • Considera volar en la mañana: Los vuelos que despegan temprano suelen tener menos demanda y, por ende, precios más bajos. Esta es una estrategia simple y efectiva para ahorrar, especialmente en rutas nacionales o cortas.
  • Compara antes de realizar tu compra: Utiliza sitios web y aplicaciones como Skyscanner, Google Flights y Kayak para comparar precios entre diferentes aerolíneas y encontrar la mejor opción. 

Previsión y timing

  • Comienza a buscar temprano: Las mejores tarifas del Buen Fin suelen aparecer al inicio de la temporada de promociones. Esperar demasiado puede resultar en la pérdida de los precios más bajos.
  • Lee todos los términos y condiciones: Es crucial leer la letra pequeña de cualquier oferta, ya que muchas tarifas económicas pueden no incluir cambios, cancelaciones o acumulación de puntos. Entender lo que se está comprando evita gastos no previstos y ofertas falsas.

Ahorra en el proceso de compra

  • Boletos sencillos: Realizar un compra de dos boletos sencillos puede resultar más económico que un boleto redondo, revisa cada opción disponible. 
  • Equipaje: Te recomendamos viajar solo con equipaje de mano para evitar cargos adicionales, que a menudo encarecen las tarifas más bajas. 

Aprovecha las ofertas de manera responsable, recuerda no realizar compras por impulso y fija un objetivo claro, para que no te dejes deslumbrar por las múltiples ofertas que se harán presentes en los próximos días. 

CT

