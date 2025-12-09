Wall Street cierra en mixto en medio de expectativas de recorte de tipos de la Fed

Wall Street cerró este martes en terreno mixto tras una jornada de poco movimiento centrada en las expectativas por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que concluirá mañana con una decisión sobre los tipos de interés.

El Dow Jones de Industriales bajó un 0.38 % y se situó en 47.560 unidades; el S&P 500 cedió un 0.09 %, hasta los 6.840 enteros, y el Nasdaq terminó con un leve repunte del 0.13 %, hasta 23.576 puntos.

Los inversores esperan con total probabilidad que el banco central recorte los tipos en un cuarto de punto porcentual, como en septiembre y octubre, tras los últimos datos económicos, que muestran una inflación persistente y debilidad en el mercado laboral.

En el plano corporativo, siguió en el foco Warner Bros. Discovery (WBD), que subió un 3.8 % después de la opa hostil multimillonaria lanzada el lunes por Paramount a sus accionistas para superar la puja de Netflix, acordada por ambos consejos de administración.

Paramount subió un 0.5 % y Netflix bajó menos del 0.1 %.

Mientras, Nvidia bajó un 0.3 % después de que ayer el presidente de EU, Donald Trump, anunciara que le permitirá exportar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a ciertos clientes en China pero le cobrará el 25 % de esas ventas.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para el banco JPMorgan Chase (-4.7 %), que los analistas atribuyeron a sus nuevas estimaciones de gasto para 2026, que ascienden a 105.000 millones de dólares, más de lo esperado.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 58.25 dólares el barril, el oro subía a 4.238 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años repuntaba al 4.186 % y el euro se debilitaba frente al dólar, con un cambio de 1.162 ante las expectativas por la Fed.

