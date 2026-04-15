México y Corea del Sur buscan ampliar comercio y cooperación tecnológica

El nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, mantuvo una llamada de trabajo con el canciller de Corea del Sur, Cho Hyun, en la que ambos destacaron la fortaleza de la relación bilateral, informó este miércoles la SRE.

Durante la conversación, indicaron que buscarán consolidar aún más los vínculos entre sus naciones y reafirmaron su interés en ampliar el comercio, así como en impulsar nuevas áreas de cooperación en ámbitos como tecnología, educación y cultura.

Posteriormente, la Cancillería surcoreana dio a conocer que Cho Hyun también se comunicó con representantes de México y Brasil con el objetivo de reforzar la colaboración en materia energética y diversificar el suministro ante las afectaciones derivadas del conflicto en Oriente Medio.

En ese contexto, el ministro surcoreano solicitó el respaldo del Gobierno mexicano —considerado un actor clave en la producción petrolera de América Latina— para asegurar el abasto constante de crudo destinado a sus empresas.

Cho también subrayó la necesidad de avanzar con prontitud en esfuerzos institucionales para fortalecer la cooperación económica bilateral, como la reanudación de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países y la revisión del acuerdo de protección de inversiones.

Las llamadas del canciller del país asiático se producen después de que el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, afirmara esta semana que Seúl buscará expandir sus tratados de libre comercio con América Latina para diversificar sus cadenas de suministro.

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YC