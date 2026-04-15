¡Elige mejor tu Afore! Así funciona el Indicador de Rendimiento Neto

Tomar decisiones sobre tu ahorro para el retiro no debería ser un salto al vacío. Para facilitar esta elección, el sistema de pensiones en México cuenta con una herramienta clave: el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), diseñado para ayudarte a comparar el desempeño de las distintas Afores y elegir la que mejor se adapte a tu perfil.

¿Qué mide realmente el IRN?

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN) es un parámetro que refleja qué tan bien han administrado las Afores los recursos de los trabajadores a lo largo del tiempo.

Este cálculo considera rendimientos en el corto, mediano y largo plazo, lo que permite evaluar la consistencia de cada administradora y no solo resultados aislados.

Un punto importante es que el IRN ya contempla la deducción de comisiones, por lo que muestra un rendimiento más cercano a lo que realmente recibe el trabajador. En otras palabras, no solo mide cuánto gana una Afore, sino cuánto termina beneficiando al usuario después de costos.

Siefores generacionales: tu edad importa

Para interpretar correctamente este indicador, es necesario ubicarte en el grupo generacional que te corresponde según tu año de nacimiento. Cada grupo está vinculado a una Siefore, que es el fondo donde se invierten tus recursos.

Estas Siefores están organizadas por rangos de edad, desde trabajadores más jóvenes —con mayor capacidad de asumir riesgos para generar rendimientos— hasta personas cercanas al retiro, donde la estrategia es más conservadora. También existe una Siefore específica para quienes ya están en etapa de pensión.

Comparar el IRN dentro de tu grupo generacional es clave, ya que no todas las Afores ofrecen el mismo desempeño en cada segmento.

Siefore Básica de pensiones (SB0)

La Siefore Básica de Pensiones (SB0) corresponde a personas de 60 años y mayores que están próximos a realizar retiros totales por pensión o negativa de pensión, así como los trabajadores del ISSSTE con bono redimido.

CORTESÍA

Siefore Básica 60-64

Para personas nacidas entre 1960 y 1964.





CORTESÍA

Siefore Básica 65-69

Una Siefore es el fondo de inversión en el cual las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos.

CORTESÍA

Siefore Básica 70-74

Siefore Básica 70-74 para personas nacidas entre 1970 y 1974

CORTESÍA

Siefore Básica 80-84

Siefore Básica 80-84 para personas nacidas entre 1980 y 1984.

CORTESÍA

Siefore Básica 85-89

Siefore Básica 85-89 para personas nacidas entre 1985 y 1989.

CORTESÍA

Siefore Básica 90-94

Siefore Básica 90-94 para personas nacidas entre 1990 y 1994.

CORTESÍA

Siefore Básica 95-99

Siefore Básica 95-99 para personas nacidas entre 1995 y 1999.

CORTESÍA

Siefore Básica inicial

Siefore Básica inicial para personas nacidas a partir de 2000.

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Más allá del rendimiento, ¿qué más debes considerar?

Aunque el IRN es una herramienta fundamental, no debe ser el único criterio para elegir una Afore. También es importante revisar las comisiones que cobra cada institución, ya que estas impactan directamente en el ahorro final.

Además, los servicios que ofrece cada administradora pueden marcar la diferencia en tu experiencia como usuario, desde la atención al cliente hasta herramientas digitales o asesoría personalizada.

Por último, es importante tener claro que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Sin embargo, analizar el historial de desempeño sí puede darte una referencia útil para tomar una decisión más informada y estratégica sobre tu futuro financiero.

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