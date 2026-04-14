Con la cercanía de las fechas especiales de mayo, miles de consumidores en México ya se preparan para gastar. En ese contexto, la Venta Nocturna de Liverpool aparece entre los eventos comerciales más esperados del mes próximo, y todo apunta a que no está tan lejos de comenzar.

A diferencia de otras campañas masivas como el Buen Fin o el Hot Sale, esta iniciativa es exclusiva de la tienda departamental. Su objetivo es ofrecer rebajas sin tener que esperar hasta la recta final del año.

Para los consumidores, esta es la oportunidad perfecta para adquirir artículos de alto valor. Las promociones aplican tanto en sucursales físicas como en plataformas digitales, facilitando la experiencia de compra.

ESPECIAL / Liverpoool

¿Cuándo sería la primera Venta Nocturna de Liverpool en 2026?

La cadena departamental organiza cuatro ediciones de este evento al año, cada una alineada con temporadas estratégicas de consumo. La primera de ellas está dedicada a celebrar a las mamás mexicanas.

De acuerdo con el calendario histórico de la tienda, la primera edición de 2026 se llevará a cabo durante el primer fin de semana del quinto mes.

Se espera que las ofertas estén disponibles entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo de 2026. Estas fechas coinciden perfectamente con la antesala del Día de las Madres, permitiendo a los clientes anticipar sus regalos. Sin embargo, todavía queda pendiente que la propia tienda confirme cuándo inicia y termina, por lo que vale la pena seguir la información oficial.

Durante los tres días que duren las promociones, las sucursales operarán en su horario habitual, abriendo sus puertas desde las 11:00 hasta las 21:00 horas. Sin embargo, las compras en línea no tienen restricciones de tiempo.

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¿Qué departamentos y productos tendrán los mejores descuentos?

La primera edición del año se enfoca fuertemente en consentir a mamá, por lo que ciertos departamentos brillarán con promociones especiales. La ropa, el calzado y los accesorios suelen ser los protagonistas.

Además de la moda, los clientes podrán encontrar rebajas importantes en el área de perfumería, belleza y cuidado personal. Las marcas de lujo y cosméticos de alta gama frecuentemente participan con regalos en la compra o descuentos directos.

No obstante, la tecnología y la línea blanca también formarán parte de la campaña. Pantallas, teléfonos celulares, electrodomésticos y muebles para el hogar contarán con facilidades de pago, incluyendo los codiciados meses sin intereses.

Es importante destacar que el inventario de los productos más deseados suele agotarse rápidamente. Por ello, los expertos en compras recomiendan tener una lista preparada antes de que comience el evento.

Consejos para exprimir al máximo las promociones de la Venta Nocturna de Liverpool

Para que tu experiencia de compra sea un éxito total y no te pierdas ninguna oferta, hemos recopilado una serie de recomendaciones. Síguelos y cuida tu bolsillo:

Descarga Liverpool Pocket : Utilizar la aplicación oficial de la tienda suele otorgar un descuento adicional en tu primera compra, además de envío gratis a tu domicilio.

: Utilizar la aplicación oficial de la tienda suele otorgar un descuento adicional en tu primera compra, además de envío gratis a tu domicilio. Compra en la madrugada: Si quieres evitar filas y asegurar disponibilidad, ingresa a liverpool.com.mx en los primeros minutos del día que inicie la Venta Nocturna. La tienda en línea opera las 24 horas.

Si quieres evitar filas y asegurar disponibilidad, ingresa a liverpool.com.mx en los primeros minutos del día que inicie la Venta Nocturna. La tienda en línea opera las 24 horas. Revisa tus tarjetas: Las tarjetas de crédito departamentales de la tienda suelen ofrecer las mejores bonificaciones y plazos de meses sin intereses, pero los plásticos bancarios tradicionales también participan.

Las tarjetas de crédito departamentales de la tienda suelen ofrecer las mejores bonificaciones y plazos de meses sin intereses, pero los plásticos bancarios tradicionales también participan. Compara precios con tiempo: Monitorea el costo de los artículos que deseas semanas antes del evento. Así te asegurarás de que el descuento aplicado sea real y conveniente.

Monitorea el costo de los artículos que deseas semanas antes del evento. Así te asegurarás de que el descuento aplicado sea real y conveniente. Aprovecha el Click & Collect: Si no quieres esperar al repartidor, compra en línea y recoge tu pedido en la sucursal más cercana a tu domicilio en Jalisco o cualquier otro estado.

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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