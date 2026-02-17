'México está en posición de privilegio tras reacomodo global', asegura líder de banqueros

México inició 2026 con señales favorables en distintos frentes económicos, lo que anticipa un mayor dinamismo en la actividad productiva durante el año , impulsado por el plan gubernamental de fomento a la inversión y por la ventaja estratégica que el país ha ganado en medio del reordenamiento global de las cadenas de suministro, afirmó este martes el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

“El 2026 arranca con buenos indicadores. El consumo muestra una recuperación y las remesas se han estabilizado. Estamos frente a una nueva realidad: los aranceles ya no son un escenario hipotético, son parte del entorno actual. El reacomodo de las cadenas de suministro es un hecho y la proximidad geográfica se vuelve un factor determinante”, señaló en una entrevista.

Romano, quien también se desempeña como director ejecutivo de Bank of America México, subrayó que este contexto coloca a México en una posición estratégica frente a otras economías , al beneficiarse del fenómeno de relocalización de inversiones y de su cercanía con el mercado estadounidense.

Más de 1.5% de crecimieto

El representante de los banqueros mexicanos aplaudió el reciente plan de inversión de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que apunta a un aporte adicional del gasto del 2% del PIB en infraestructura, especialmente en materia de energía.

"El nuevo plan de inversión del gobierno federal para aumentar tanto la inversión pública como privada es el motor fundamental para tener un crecimiento mucho más alineado con lo que este país puede tener", afirmó Romano. Las proyecciones actuales apuntan a un crecimiento económico en 2026 en México del 1,6 %, frente al 0,5 % registrado el pasado año.

"Creemos que el riesgo es al alza. Porque es previo al anuncio de inversión del gobierno federal que es muy importante. Que va a haber infraestructura, energía. Desde nuestra perspectiva creemos que va a haber una actividad económica más dinámica", aseveró en la conversación en la sede de la ABM en el centro de la capital mexicana.

Romano, junto con otros líderes financieros, sostuvo recientemente una reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum en la que se discutieron las prioridades del gobierno y los ejes del llamado Plan México, que buscar fortalecer la producción nacional.

"Muy bienvenidas las iniciativas de la presidenta a través del Plan México para que podamos tomar las riendas del crecimiento económico del país, independientemente de lo que pasa con nuestros socios", apuntó.

Para Romano, en medio de la incertidumbre comercial global desatada por el proteccionismo del presidente estadounidense, Donald Trump, la realidad es que "México es un país estratégico para EU. y Canadá, probablemente más que en el pasado".

"Antes podían darse el lujo de cadenas de suministro más distante, ahora que las cadenas tienen que estar en países cercanos y amigos hacen que México su valor estratégico puede que sea todavía mayor", indicó, en referencia a la revisión actual del Tratado de Comercio EU, Canadá y México (T-MEC) en vigor desde 2020.

Confianza en Banxico

Romano también comentó la política monetaria del Banco de México (Banxico), que ha situado los tipos de interés de referencia en el 7 % tras varias reducciones consecutivas , y que ha indicado que moderará la senda de recortes a lo largo de 2026.

"Creo que Banxico está siendo responsable, porque la inflación todavía no llega a su nivel de estabilidad, de alrededor del 3 %, estamos por encima. El hecho de que esté manteniendo la disciplina para asegurar que el nivel de precios no se dispara es algo que nos da mucha confianza", afirmó.

La tasa de inflación en México cerró en 2025 en el 3,69 %, por encima del objetivo del banco central del 3 %, y en el comienzo del año se han visto presiones adicionales sobre los precios.

Romano reconoció, no obstante, que le gustaría ver tasas a la baja, "como a muchos mexicanos", porque eso permitiría "abaratar" los créditos e impulsar aún más la actividad económica. La ABM, organismo que agrupa a las principales instituciones financieras de México, celebrará el próximo mes en Cancún (sur) su Convención Bancaria, el principal foro económico del país.

