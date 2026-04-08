México crea más de 32 mil 900 empleos formales en marzo

México registró la creación de 32 mil 930 empleos formales durante marzo, una cifra que mantiene la tendencia de crecimiento en el mercado laboral, aunque a un ritmo menor en comparación con febrero, cuando se generaron 182 mil 778 puestos de trabajo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este resultado, el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 22 millones 724 mil 680 plazas formales, lo que representa un incremento mensual de 0,1% y un crecimiento anual de 1,2%. El organismo destacó que este desempeño constituye la tercera cifra más alta registrada para un mes de marzo desde que se tiene registro, y la mayor considerando únicamente ese periodo del año.

El comportamiento del empleo formal refleja la continuidad de la recuperación del mercado laboral tras periodos de volatilidad económica, impulsada principalmente por sectores como servicios, comercio y manufactura, que suelen concentrar la mayor generación de puestos de trabajo en el país.

El empleo formal en México

El IMSS reportó que al cierre de 2025 se alcanzó una creación neta superior a 278 mil empleos formales, con un total cercano a 23,89 millones de trabajadores inscritos en diciembre, lo que confirma la tendencia de crecimiento sostenido en la afiliación laboral.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas advierten que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55% de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La institución destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo formales en lo que va de año son el de comunicaciones y transportes, del 10%; el comercio, del 3,4% y la electricidad, del 2,1%.

El incremento salarial

El instituto también informó de un incremento anual nominal del 7,1% en el salario medio, que alcanzó los 663,5 pesos diarios (unos 38,21 dólares) en marzo “el más alto considerando solo los meses de marzo y el segundo para cualquier desde que se tenga registro”, apuntó.

El organismo también registró más de 1,02 millones de patrones, como llama a los empleadores, una reducción anual del 2,7%, esto se explica "por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas".

Además, precisó que, durante marzo, se registraron 56 mil 540 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 501,9 pesos mexicanos (28,82 dólares). Finalmente, el organismo apuntó que en el octavo mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1,33 millones de personas beneficiadas por dicha reforma.

TG