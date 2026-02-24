Martes, 24 de Febrero 2026

Peso retrocede frente al dólar luego de que EU activara un arancel global

El precio del dólar se posiciona luego de que Trump, puso en marcha este martes un arancel global del 15 por ciento, presentado como una medida provisional

La moneda nacional tuvo un retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, respecto al cierre de la semana pasada. ESPECIAL/ Unsplash

Esta mañana de martes 24 de febrero de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.26 pesos por billete verde, en promedio; es decir que la moneda nacional tuvo un retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, respecto al cierre de la semana pasada. 

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este 24 de febrero fue de 17.2162  pesos por un dólar estadounidense.

Lo anterior ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha este martes un arancel global del 15 por ciento, presentado como una medida provisional luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gran parte de su esquema de gravámenes.

El anuncio fue realizado el viernes anterior durante una conferencia en la Casa Blanca, donde el mandatario calificó de “ridícula” la resolución del alto tribunal, que por seis votos contra tres dejó sin efecto los llamados aranceles “recíprocos” y otras disposiciones adoptadas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, fundamento legal de su política comercial.

En un inicio, Trump había planteado una tarifa del 10 por ciento, pero al día siguiente la elevó al 15 por ciento, asegurando que cuenta con “alternativas contundentes” tras el revés judicial.

Tipo de cambio del dólar HOY 24 de febrero de 2026

Banco Compra Venta
Afirme     16.40 17.80
Banco Azteca  16.95 17.89
BBVA Bancomer  16.42 17.55
Banorte     16.10 17.60
Banamex    16.74 17.70
Scotiabank       15.10 18.70

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

