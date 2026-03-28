¿Me pagan doble si trabajo el Jueves y Viernes Santo 2026? Esto dice la LFT

De cara a la Semana Santa 2026, miles de trabajadores en México se preguntan si laborar el Jueves y Viernes Santo implica recibir un pago doble o triple, como ocurre en días festivos oficiales. La respuesta, aunque poco alentadora para muchos, está claramente establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT). A diferencia de fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo o el 16 de septiembre, los días correspondientes a las celebraciones religiosas no están considerados como de descanso obligatorio. Esto significa que, si trabajas el Jueves o Viernes Santo, tu patrón no está obligado por ley a pagarte un salario adicional.

La confusión surge porque, culturalmente, estos días suelen ser asociados con descanso o vacaciones. De hecho, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece un periodo vacacional del 30 de marzo al 12 de abril este año, para estudiantes de nivel básico (kínder, primaria y secundaria, sobre todo), lo que refuerza la idea de que se trata de días no laborables.

Lo que dice la LFT sobre los descansos en Semana Santa

En el ámbito laboral, la realidad es distinta. La LFT no reconoce estos días como festivos oficiales, por lo que no existe obligación de otorgarlos como descanso ni de compensarlos con un pago extra en caso de trabajarlos.

Eso sí, cabe resaltar que algunas empresas optan por conceder el Jueves y Viernes Santo como días libres por política interna. Cuando esto ocurre y se combina con el fin de semana, se genera un "puente" de hasta cuatro días, que muchos trabajadores aprovechan para descansar en casa o viajar.

¿Entonces cuándo hay pago extra?

Ahora bien, hay una excepción importante: si tu empresa te pide trabajar en un día de descanso obligatorio reconocido por la ley, entonces sí corresponde un pago triple. Es decir, recibirías tu salario normal más el doble adicional por laborar en ese día. Por ejemplo, si ganas 500 pesos diarios, deberías recibir mil 500 pesos.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que, en estos casos, tanto trabajadores como empleadores deben acordar quiénes prestarán servicios. Si no hay consenso, la decisión puede ser tomada por las autoridades laborales correspondientes.

Los días oficiales en los que se paga extra por trabajar

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, establece los siguientes días como descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos.

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

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