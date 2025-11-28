Estamos a unos días de que se pueda redimir una importante promoción en McDonald's. Este lunes 1 de diciembre en el marco del Cyber Monday, una de las últimas temporadas del año en el que se ofrecen grandes descuentos a nivel mundial, podrás obtener una hamburguesa gratis y aquí te decimos cómo la puedes obtener.

A través de redes sociales, la marca internacional con diversas sucursales en México informó que este lunes 1 de diciembre podrás recibir una hamburguesa con queso gratis en la compra de cualquier McTrío a través de la aplicación para teléfonos inteligentes la cual puedes descargar e instalar en tu celular a través de la App Store o Play Store según corresponda.

Para obtener la hamburguesa gratuita deberás ingresar el código CYBERMONDAY en la aplicación y comprar al menos una unidad de alguno de los siguientes producto: McTrío Mediano Big Mac, Cuarto de Libra, McTocino o McNuggets de 10. La promoción será valida por un descuento por cliente y por cuenta. Una vez redimido el cupón no se podrá volver a usar en la misma cuenta, para que lo tengas en consideración.

La oferta aplica solo a través de la compra por la App a través de la modalidad PickUp. El cupón será valido en toda la república mexicana a excepción de las sucursales ubicadas en Puebla, Tlaxcala, Tehuacán, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdova, Orizaba y el Área Metropolitana de Guadalajara. Por lo que deberás encontrarte fuera de la ciudad si deseas participar de esta oferta.

Con esta oferta, McDonald's busca ofrecer a sus usuarios una excelente forma de disfrutar del Cyber Monday.

Aprovechando que la compra debe ser a través de la aplicación, deberías considerar registrarte a través de la misma de manera que la compra te genere puntos dentro de tu perfil. La acumulación de estos te permite canjear dicho número acumulativo por productos dentro de la cadena. Dichos productos pueden ser recogidos en las distintas modalidades de compra que ofrece la tienda.

