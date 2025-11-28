Viernes, 28 de Noviembre 2025

Black Friday 2025: Estos iPhone están en descuento en Amazon México

Estas ofertas por el Black Friday 2025 pueden ser una buena oportunidad, sobre todo si aprovechas MSI o si estás comparando precios

Por: SUN .

Los iPhone reacondicionados (Renewed) suelen ser los primeros en bajar, porque tienen inventario limitado y rotan más rápido. ESPECIAL / CANVA

Con motivo del Black Friday 2025, Amazon México destaca modelos iPhone reacondicionados o de generaciones recientes con descuentos interesantes.

Para quienes buscan renovar su celular sin pagar precio completo, estas ofertas pueden ser una buena oportunidad, sobre todo si aprovechas MSI o si estás comparando contra los precios que suelen tener en tiendas físicas.

Los iPhone reacondicionados (Renewed) suelen ser los primeros en bajar, porque tienen inventario limitado y rotan más rápido.

iPhone con descuento en Amazon México

iPhone 15 Pro Max (1 TB) – Reacondicionado · $14,983 (–9 %)

Este modelo es de los más buscados por quienes quieren almacenamiento masivo sin pagar precio de lanzamiento. Entre sus ventajas destacan:

  • Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7"
  • Configuración de cámara pro de 48 MP
  • Grabación de video 4K a 24, 25, 30 y 60 fps
  • Batería para todo el día
  • Acabado en titanio natural
  • Compatibilidad con eSIM

Para quienes necesitan espacio para video, RAW o apps pesadas, este es uno de los precios más bajos que ha tenido en Amazon.

iPhone 16 Pro Max (256 GB) – Reacondicionado · $17,068 (–5 %)

El modelo más reciente dentro de la línea reacondicionada. Puntos clave:

  • Chip A18 Pro, uno de los más potentes de Apple
  • Pantalla OLED de 6.9" (más grande que generaciones anteriores)
  • Cámaras con mejor desempeño en poca luz
  • Batería que supera fácilmente la jornada completa
  • Cuerpo de titanio natural

Por ser el más nuevo, rara vez baja tanto. Si lo ves debajo de $18,000, es una buena oferta dentro del segmento Renewed.

iPhone 14 Plus (128 GB) · $12,998 (–26 %)

El “plus” de esta generación destaca por su batería:

  • Hasta 26 horas de video
  • Pantalla de 6.7" OLED
  • Cámara dual de 12 MP con modo Acción
  • Chip A15 Bionic (todavía muy competitivo)

Este modelo suele ser muy buscado por quienes quieren pantalla grande y buena autonomía sin llegar a los precios de la línea Pro.

iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Reacondicionado · $11,099 (–7 %)

Para muchos usuarios sigue siendo una excelente compra calidad-precio:

  • Pantalla ProMotion 120 Hz
  • Chip A16 Bionic
  • Cámaras con grabación en ProRAW y ProRes
  • Excelente rendimiento en foto nocturna

La diferencia de precio frente a los modelos Pro más recientes lo vuelve atractivo si buscas gama alta a menor costo.

iPhone 15 Pro (1 TB) – Reacondicionado · $13,690 (–12 %)

Pensado para creadores que necesitan almacenamiento:

  • Cuerpo en titanio
  • Cámara principal de 48 MP
  • Grabación en ProRes directamente a disco externo
  • Pantalla OLED de 6.1"
  • Ligero y mucho más cómodo de usar que el Pro Max
  • Uno de los mejores precios por 1 TB que hemos visto en meses.

iPhone 15 (256 GB) – Renovado · $9,789 (–44 %)

Una oferta muy atractiva por capacidad:

  • Pantalla OLED de 6.1"
  • Chip A17 Pro
  • Cámara de 48 MP
  • Batería para todo el día
  • Construcción ligera y colores más discretos

Un precio muy por debajo del promedio del mercado para un modelo tan reciente.

