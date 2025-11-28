Black Friday 2025: Estos iPhone están en descuento en Amazon México

Con motivo del Black Friday 2025, Amazon México destaca modelos iPhone reacondicionados o de generaciones recientes con descuentos interesantes.Para quienes buscan renovar su celular sin pagar precio completo, estas ofertas pueden ser una buena oportunidad, sobre todo si aprovechas MSI o si estás comparando contra los precios que suelen tener en tiendas físicas.Los iPhone reacondicionados (Renewed) suelen ser los primeros en bajar, porque tienen inventario limitado y rotan más rápido.iPhone 15 Pro Max (1 TB) – Reacondicionado · $14,983 (–9 %)Este modelo es de los más buscados por quienes quieren almacenamiento masivo sin pagar precio de lanzamiento. Entre sus ventajas destacan:Para quienes necesitan espacio para video, RAW o apps pesadas, este es uno de los precios más bajos que ha tenido en Amazon.iPhone 16 Pro Max (256 GB) – Reacondicionado · $17,068 (–5 %)El modelo más reciente dentro de la línea reacondicionada. Puntos clave:Por ser el más nuevo, rara vez baja tanto. Si lo ves debajo de $18,000, es una buena oferta dentro del segmento Renewed.iPhone 14 Plus (128 GB) · $12,998 (–26 %)El “plus” de esta generación destaca por su batería:Este modelo suele ser muy buscado por quienes quieren pantalla grande y buena autonomía sin llegar a los precios de la línea Pro.iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Reacondicionado · $11,099 (–7 %)Para muchos usuarios sigue siendo una excelente compra calidad-precio:La diferencia de precio frente a los modelos Pro más recientes lo vuelve atractivo si buscas gama alta a menor costo.iPhone 15 Pro (1 TB) – Reacondicionado · $13,690 (–12 %)Pensado para creadores que necesitan almacenamiento:iPhone 15 (256 GB) – Renovado · $9,789 (–44 %)Una oferta muy atractiva por capacidad:Un precio muy por debajo del promedio del mercado para un modelo tan reciente.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV