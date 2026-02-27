La cadena de restaurantes McDonald's te invita un café gratis durante todo el fin de semana y hasta el lunes 2 de marzo en todas las sucursales de México, a excepción de negocios en aeropuertos y dentro de espacios especiales. El regalo se ha mantenido vigente luego de que lo anunciara la cadena para iniciar el pasado martes 24 de febrero y extenderse hasta la fecha señalada.

El regalo de McDonald's es de un McCafé completamente gratis durante toda la jornada de cualquiera de estos días que anteceden al lunes 2 de marzo. El McCafé gratuito es una bebida de café 100 por ciento mexicano de una cantidad de 354 mililitros aproximadamente, servido oscuro, sin azúcares ni crema. Sin embargo, puede endulzarse al gusto con los sobres ofrecidos por la cadena de restaurantes.

Para conseguir tu café gratis en uno de estos cuatro días que restan de regalo, lo único que necesitas es presentarte en una de las múltiples sucursales de McDonald's en el horario que prefieras dentro del periodo de apertura de servicio y pedir tu café gratuito. La promoción no aplica en aplicaciones de delivery o en servicio a domicilio.

Recuerda preguntar si la sucursal que se ajusta a tus movimientos cuenta con la promoción. De igual forma, puedes acompañar tu café gratis con alguno de los muchos productos que McDonald's tiene para ti.

Aprovecha tu descuento con tu subscripción a CÍRCULO INFORMADOR

Usuarios suscritos a CÍRCULO INFORMADOR también pueden aprovechar su descuento del 15 por ciento en un McTrío grande, el cual aplica en Big Mac, McNuggets de 10 piezas, McNifica y Cuarto de Libra. Para hacer válido el descuento deberás presentar tu tarjeta digital en cualquier sucursal de McDonald's de lunes a viernes.

