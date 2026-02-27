Con el fin de que ningún estudiante se quedé sin asistir a las aulas por razones económicas, el Gobierno de México lanzó los conocidísimos programas de becas universales: Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. A un día de que concluya el segundo mes del año, te contamos cuál es el monto actualizado de las tres becas.

Estos programas funcionan como un respaldo para las familias, ayudando a cubrir gastos como útiles, uniformes y transporte. El apoyo se organiza Según el nivel educativo.

Estos son los montos de cada beca en 2026

Rita Cetina

En educación básica se halla la Beca Rita Cetina Gutiérrez, dirigida a alumnas y alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas.

En secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos cada dos meses por estudiante. Si en el mismo hogar hay dos o más hijos cursando este nivel, se agregan 700 pesos adicionales por cada uno.

En primaria, el esquema contempla un pago anual único de 2 mil 500 pesos por estudiante para apoyar con los gastos escolares.

Benito Juárez

En el nivel medio superior continúa la Beca Benito Juárez, pensada para estudiantes de preparatoria o bachillerato público. Está disponible para jóvenes de hasta 25 años inscritos en el ciclo 2025-2026. El monto es de mil 900 pesos bimestrales durante los diez meses que dura el ciclo escolar, con posibilidad de recibirlo hasta por 40 meses.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para quienes cursan estudios superiores está la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en estudiantes de licenciatura o técnico superior de universidades interculturales, normales indígenas y rurales.

El apoyo asciende a 5 mil 800 pesos bimestrales durante los diez meses del ciclo escolar, con un límite de hasta 45 meses.

Estas tres becas conforman un sistema integral que acompaña la trayectoria académica desde primaria hasta universidad, con la intención de reducir la deserción escolar, priorizar a quienes viven en situación vulnerable y asegurar que el apoyo llegue sin intermediarios, de manera directa y transparente.

