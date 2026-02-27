Frente al incremento de rechazos en las pensiones de la Ley 73 del Instituto Mexicano de Seguro Social con motivo del historial laboral de trabajadores, en esta nota te contamos qué errores no cometer ante el IMSS si buscas mejorar tu jubilación a través de la Modalidad 40.

¿Qué en la Ley 73 del IMSS?

A diferencia de otros esquemas de pensión, la Ley 73 es una de las más preciadas en el país pues, esta permite acceder a una retribución mayor porque su cálculo se basa en el salario promedio y semanas cotizadas de los últimos años.

Frente a este interés, el IMSS ha advertido que supervisa prácticas de irregularidad, mismas que desencadenan un rechazo por default. Sin embargo, hay un detallito bien específico que, si se evita, podrá quitarte muchos apuros.

La Modalidad 40 y sus riesgos

La Modalidad 40 es un mecanismo legal y muy usado para los trabajadores que cotizan en la Ley 73, como ya dijimos, esta da un buen subidón al jubilarse. El pero comienza cuando un trabajador quiere, a toda costa, reactivar este derecho a través de una simulación de trabajo, la cual se da de alta mediante cooperativas apócrifas, gestores y familiares. Si bien estos registros se dan de alta, el IMSS apunta a que son un fraude.

Gracias a la tecnología, en pleno 2026, intercambia datos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); checa recibos de nómina timbrados y revisa pagos para cotejar inconsistencias. Ojito, que si el IMSS detecta irregularidades, podrá rechazar semanas cotizadas, aportaciones y prohibir la tan famosa modalidad.

Si todo lo anterior nol es suficientemente grave, el IMSS podrá exigir la devolución del servicio médico e iniciar un proceso legal por fraude.

Para ahorrarte tantos problemas, el IMSS es claro: vete por la vía legal. Tal es el caso de la Modalidad 10, una opción segura para los trabajadores independientes que quieren cotizar sin un empleador de por medio. Además, también se recomienda que conserves documentos que avalen tu actividad laboral.

